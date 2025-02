Mieres se reivindica como el "legítimo dueño" de Pinos: "La expropiación no tiene ni pies ni cabeza"

La "guerra" de pastos del Puerto Pinos es una inagotable fuente de disputas entre el Ayuntamiento de Mieres y las juntas vecinales de Babia (León). El actual repunte de la tensión supera incluso a lo que se generó en 2012, cuando del lado mierense se reclamaba al Principado la "anexión" del monte leonés a Asturias mientras en el leonés demandaban la expropiación de los terrenos, propiedad de Mieres desde 1926. Los gobiernos autonómicos de ambos lados de la Cordillera abogaron entonces por encontrar la manera de regular el uso ganadero del puerto sin medidas extremas. Pero transcurrida una década, el entendimiento está lejos de lograrse. Una nueva sentencia favorable a los intereses del frente leonés, esta vez dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha reabierto el debate sobre la posible expropiación de Pinos.

El gobierno de Mieres ve "evidente" que "estamos ante una estrategia de sobreactuación exagerada para intentar justificar una medida absolutamente excepcional que no tiene sentido en este caso". La expropiación de Puerto de Pinos, sostienen los gestores municipales de IU, "no tiene ni pies ni cabeza". Perciben que "algunos quieren hacer una montaña de un grano de arena: buscan generar polémica de forma continua para intentar provocar una excepcionalidad que no existe".

El Ayuntamiento de Mieres interpreta que la sentencia del TSJ de Castilla y León anula simplemente un acto administrativo del Ayuntamiento de Santo Emiliano mediante el que concedió, en 2023, licencia para celebrar la fiesta del Puerto Pino. Define la cita como "una comida de confraternización y una misa; una celebración sencilla y nada multitudinaria que se mantiene desde hace mucho tiempo y para que la que el Ayuntamiento de Mieres solicitó las preceptivas autorizaciones al Ayuntamiento de Santo Emiliano". Los años anteriores, salvo el periodo de pandemia, Santo Emiliano siempre había autorizado esta fiesta. "Es la primera vez que un tribunal considera que Santo Emiliano no tiene competencias para hacerlo", señalan los portavoces del Consistorio mierense. El TSJ de Castilla y León considera que quien debe autorizar es la Junta de Castilla y León y no el Ayuntamiento de Santo Emiliano. "Éste es el contenido sustantivo y relevante de la sentencia", alega el Ayuntamiento de Mieres. A partir de ahí, remarca el gobierno local, "entra en escena una ceremonia de la confusión con declaraciones en los medios que solo buscan provocar una polémica inexistente, puesto que el Ayuntamiento de Mieres no regula ni presta servicios públicos en Pinos desde hace muchos años". "Es evidente que Mieres ha respetado siempre las sentencias judiciales, actuando de buena fe y con responsabilidad".

El Ayuntamiento de Mieres recuerda que es "el legítimo propietario" del puerto y afirma que ha defendido siempre sus derechos e intereses "en el marco del Estado de derecho, y así lo seguiremos haciendo en el futuro, con responsabilidad y lealtad a los intereses del municipio". También remarcan que seguirán "buscando soluciones para garantizar la actividad de los ganaderos y ganaderas del concejo en el futuro porque, conviene recordarlo, no existe sentencia judicial que les prohíba la utilización de los pastos".

Suscríbete para seguir leyendo