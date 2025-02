Pasión, perseverancia y "hacer piña": los consejos de los profesionales a los estudiantes asturianos para trabajar en el sector audiovisual

Los estudiantes del centro de FP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (Cislan) asistieron ayer a una clase en la que no había profesores. Fue más bien un viaje al futuro, un paseo por cuál puede ser su futuro profesional cuando obtengan el título. La lección la dieron empresarios del sector y antiguos compañeros, exalumnos del centro que actualmente trabajan en diferentes campos del mundo audiovisual, como la iluminación, el sonido para vídeojuegos, la producción, la fotografía de eventos o la dirección de series y películas. Los participantes en las dos mesas redondas organizadas contaron sus historias y también dieron algunos consejos. Pasión, perseverancia, paciencia y trabajo en equipo fueron requisitos citados como "claves" para hacerse un hueco en el campo audiovisual.

La actividad formó parte de las VIII Jornadas del programa de empleo Cislab, para promover la cultura emprendedora y la creación de empresas del sector, que el Cislan impulsa junto a Valnalón. En los ocho años de vigencia del proyecto se han creado catorce empresas de industrias audiovisuales, según indicaron Sara Cillero y José Antonio Vega, de Valnalón, que estuvieron acompañados por Maribel Lugilde y Francisco García, directora y profesor del Cislan. Además, tres alumnos (Sofía Sueiro, Irene Bobes y Álex Sádaba) hicieron una teatralización de los inicios profesionales de los cinco invitados, que hablaron a los estudiantes de sus respectivas trayectorias.

Sergio Valbuena. Trabajó durante veinte años por cuenta ajena para una gran cadena de alimentación dejando los domingos, el único día que le quedaba libre, para organizar actividades culturales relacionadas con el cine. Hasta que decidió dar el salto, formarse y crear su propia productora, Focu, que se ocupa de organizar eventos con el festival Corto Gijón o el festival de videoclips de Oviedo. "Hice de mi afición mi profesión. Trabajar en este campo es complicado en Asturias, pero no imposible. Lo más importante es tener ilusión por lo que haces, sin pasión no se llega", señaló Valbuena.

Marta F. Crestelo. Al igual que Valbuena, estuvo casi dos décadas trabajando por cuenta ajena antes de hacerlo para sí misma. Pasó por el Cislan estudió periodismo en Madrid, ciudad en la que pasó 17 años trabajando como redactora de informativos de una cadena nacional de televisión. Decidió dejar la capital y, con el dinero del finiquito, asentarse en Turón para formar su productora. Freews Producciones, que se estrenó por todo lo alto con "Remine: el último movimiento obrero".

"Es importante tener pasión y perseverancia. Y capacidad para reinventarte y volver a levantarte si caes. Estamos en un buen momento porque nunca ha habido una partida de ayuda pública en Asturias tan elevada para apoyar al cine como en este 2025", señaló Crestelo, que preside la Asociación de Creadores Audiovisuales Independientes de Asturias (Lluces).

Gabriel Granda. "Tener humildad y autocrítica, saber escuchar, valorar el trabajo propio y ‘hacer piña’", colaborando con otros profesionales del sector fueron algunos de los consejos ofrecidos por este sonidista, exalumno del Cislan, que actualmente tiene su propia empresa y trabaja en la elaboración de sonidos para videojuegos y como actor de doblaje. "Es necesario tropezar para poder seguir adelante y que te apasione lo que haces", señaló.

Patricia Martínez. Fotógrafa salida del Cislan y dedicada a eventos y bodas a través de su empresa Metsä Wedding, compagina esa actividad con la de auxiliar de dirección de grandes producciones. "Yo diría que en el mundo audiovisual hace falta constancia y paciencia. Me presenté a una entrevista de trabajo con Netflix para la serie ‘Alma’. Me cogieron y después ya me fueron llamando para otros proyectos como ‘La última noche en Tremor’ o ‘La sociedad de la nieve’", relató Martínez, que explicó cómo compatibiliza ambas actividades. "En temporada alta de bodas me dedico a mi empresa y el resto del año, a dirección".

Marcelino Sánchez. Este lavianés es actualmente coordinador técnico de LABoral Centro de Arte, a través de la empresa para la que trabaja, Lightexpo, si bien también realiza trabajos por cuenta propia. Descubrió el Cislan hace una década, cuando era presidente del Conseyu de la Mocedá del Principado. "Vine acompañando a un delegación alemana de viaje por Asturias y me sorprendió lo que se hacía aquí", así que se matriculó. "Lo que aconsejaría a la gente que llega al sector es trabajo en equipo e innovar".

