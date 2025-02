Aller cierra su perrera, externaliza la recogida de animales y pide un albergue comarcal

Hace algo más de dos meses que el concejo de Aller ya no tiene perrera. El Ayuntamiento allerano decidía el pasado diciembre clausurar las instalaciones por varios motivos: desde las molestias denunciadas por vecinos, al elevado coste y al estado del centro. Para cubrir el servicio, el consistorio ha sacado a licitación un contrato de 78.000 euros para la recogida de animales. A su vez, el Alcalde, Juan Carlos Iglesias, ha puesto sobre la mesa una propuesta para toda la comarca: construir una perrera común y centralizar el servicio de la Montaña Central.

Fue el 2 de diciembre del pasado 2024 cuando el Ayuntamiento de Aller ponía el candado a unas instalaciones cercanas a la capital del concejo, Cabañaquinta. "Tomamos la decisión que nos parecía más acertada para poder seguir ofreciendo el servicio, pero ahorrando costes y garantizando también el bienestar de los animales", señaló el regidor. "Un servicio de este tipo, aunque no lo parezca, conlleva un coste muy elevado y la mejor opción ahora mismo, para solventar también alguna queja que nos había llegado, era la externalización", explica Iglesias. Sin embargo, para el alcalde allerano la solución no pasa por ahí, sino por hacer que la comarca del Caudal o la de la Montaña Central puedan tener un albergue de animales común, del que cada ayuntamiento pueda hacer uso y sufragar los gastos que genere. "Pensamos que este puede ser un servicio mancomunado", indica Iglesias.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Aller ha sacado a licitación el servicio de recogida de animales, por un importe de 78.000 euros (IVA incluido), en un proceso que ahora mismo se encuentra en estado de evaluación de ofertas. En los pliegos de condiciones se explica que el adjudicatario deberá recoger cualquier animal errante, animales heridos o muertos en el concejo, o aquellos animales que se les requiera por parte de las autoridades. En cuanto a los horarios, señala el documento técnico que el servicio "será permanente, todos los días de la semana (domingos y festivos incluidos), 24 horas al día", si bien puntualiza que "la recogida de animales se efectuará con carácter general los días laborables entre las 9:00 y las 21:00 horas, previo aviso realizado por la Policía Local". Fuera de dicho horario, reza el pliego, "solo se atenderán urgencias".

La empresa adjudicataria del contrato deberá prestar el servicio de recogida en un plazo "no superior a cinco horas". Además, una vez que el animal esté en sus manos, se incluirá la "manutención, estancia y asistencia veterinaria de los animales en las instalaciones de la empresa durante un máximo de 8 días hábiles, así como, en su caso, la adopción o eutanasia de los mismos estando los costes que generen dichas actuaciones incluidas en el precio contractual". Explica el Ayuntamiento que "transcurrido el plazo sin que el propietario haya sido localizado, no hubiera comparecido, renuncie a su recogida o no abone los gastos, se declarará el animal en situación de abandono y pasará a propiedad municipal, en los términos de la Ley de tenencia, protección y derechos de los animales".

Además, en el caso de que el animal tenga chip y se localice al propietario, este tendrá "un plazo de 8 días hábiles para recuperarlo, previo abono de los gastos generados desde la recogida hasta la recuperación del animal". Además, si el animal recogido ni tiene identificación y es reclamado por su propietario, "deberá de ser objeto de implantación de microchip y tramitación de la documentación correspondiente, con carácter previo a su retirada del centro. El chip será colocado por el veterinario del centro y el coste del mismo se abonará al propio centro".

Suscríbete para seguir leyendo