IU reclama un plan de mejora y promoción de los polígonos de San Martín

El grupo municipal de Izquierda Unida ha registrado una moción en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para poner en marcha un plan de modernización y promoción de los polígonos industriales del municipio. "La propuesta busca transformar esos espacios en polos de desarrollo económico, innovación y empleo, adaptándolos a las necesidades de la industria actual y futura", explican desde la coalición.

"Nuestro concejo tiene una fuerte tradición industrial, pero no podemos vivir de la historia. Si no modernizamos nuestros polígonos, perderemos inversiones, talento y empleo", advierte IU. "Hoy en día, ninguna empresa tecnológica o innovadora se instalará en San Martín si no garantizamos una conectividad digital potente, infraestructuras adecuadas y un entorno competitivo", agregan.

Por una parte, IU pide que se implante una conectividad avanzada, con fibra óptica de alta capacidad y redes 5G donde fuese necesario. Además, reclaman que se trabaje en la sostenibilidad y eficiencia energética, con polígonos adaptados a la transición ecológica. La moción pide también una rehabilitación de espacios industriales infrautilizados, como la antigua Ornalux en San Mamés, Venturo, etcétera, para atraer empresas tecnológicas y logísticas y para adaptarse a las necesidades de los sectores emergentes. También se piden nuevas líneas de financiación, así como la formación en sectores estratégicos, en colaboración con universidades y centros de formación.