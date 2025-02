El Principado defiende la seguridad en la estación de Pajares sin dar su apoyo explícito al discutido jefe de explotación

La consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, sostuvo la pasada semana en la Junta General que Valgrande-Pajares se encuentra bajo una "investigación general de servicios" para dilucidar qué está ocurriendo en las instalaciones tras las repetidas denuncias sobre la labor del jefe de explotación de la estación de esquí. La responsable autonómica regresó ayer al mismo escenario para asegurar que los mecanismos activos en el equipamiento lenense "garantizan la seguridad de la estación". Defendió que los protocolos seguridad y afirmó que los controles en los remontes son "exhaustivos" y que se recogen y investigan todas las incidencias. Lanzó un mensaje tranquilizador y de confianza en la cadena de actuación de la estación, pero sin manifestar ningún tipo de apoyo explícito al trabajador cuestionado, al que hasta ahora solo defiende públicamente CC OO.

El enorme malestar que late en Pajares por los problemas de seguridad que se achacan a la "falta de actitud y aptitud" del jefe de explotación han tenido eco por segunda semana consecutiva en la Junta. Entre ambos plenos, el sábado, usuarios, empresarios, vecinos y trabajadores pidieron que la seguridad vuelva a manos de personal "competente e implicado" con la estación. "Está poniendo en peligro las vidas de todos", sostienen tanto los clubes de esquí como la asociación de propietarios de la urbanización de Brañillín, concesionarios y Asturcentral. Las quejas de los usuarios están avaladas por dos informes de sendas empresas externas dedicadas al peritaje de estaciones invernales. Tanto Arsua como I+C, ambas de gran prestigio, han emitido informes en los que subrayan que las carencias del responsable discutido "ponen en peligro la seguridad" de los esquiadores que utilizan los remontes. Estos estudios están en manos del Principado desde hace tiempo.

El diputado de Vox Asturias, Javier Jové, afeó ayer a Vanessa Gutiérrez que no haga público el contenido de unos informes que, por otra parte, todo el mundo conoce extraoficialmente. "Se trata de una persona que, está constatado, no está capacitada para ostentar un puesto de gran responsabilidad y yo la hago a usted responsable de los accidentes que puedan ocurrir", señaló Jové dirigiéndose a la Consejera. El diputado pidió vehemente que el trabajador sea apartado de su puesto. "Todos sabemos que accedió al cargo a través de un concurso de méritos amañado". Dicho esto, pidió a la Consejera que explique "porqué han colocado como jefe de explotación a una persona que no está capacitada para el cargo y por qué no han hecho nada cuando saben desde hace seis años de su incapacidad". Jové expuso su propia teoría: "El problema es que en los concursos de méritos amañados para colocar a sindicalistas pierde el puesto un interino con cursos específicos de transporte por cable, para colocar a alguien con cursillitos genéricos e inútiles del Adolfo Posada". "Si hubieran apañado el concurso para colocar a alguien válido, habría tenido un pase. Pero no es el caso", sostuvo Jové, para añadir que "estamos hablando de un puesto del que dependen el correcto funcionamiento de los remontes y, sobre todo, la seguridad de los miles de esquiadores y de los empleados de la estación".

Usuarios, vecinos y empresarios, "perplejos" con la Consejera

Los concesionarios de Valgrande Pajares, clubes de esquí, la asociación de vecinos del Brañillín y Asturcentral , junto a portavoces de los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo, afirmaron ayer estar "perplejos" tras escuchar a la consejera Vanessa Gutiérrez en la Junta General del Principado. Le afean la "falta de respuestas concretas ante una situación tan grave".

La amplia plataforma replicó también a CC OO afirmando que "ningún linchamiento ni moral ni profesional se persigue hacia el jefe de explotación". "Ni siquiera nos hemos pronunciado sobre la plaza de coordinador de remontes y pistas obtenida por esa persona en el concurso de méritos que en su día convocó el Principado", subrayan. Pero, remarcan, "las funciones de jefe de explotación no son inherentes a dicha plaza y nada tienen que ver con la misma".

Los citados colectivos ponen en solfa que el trabajador cuestionado pueda garantizar la seguridad en la estación. "No solo por el contenido de los informes técnicos, sino también por los sucesos acontecidos en su presencia, como el grave accidente ocurrido en abril del año pasado que a punto estuvo de ocasionar el descarrilamiento del remonte con dos trabajadores en su interior". Además subrayan el agravante de "las continuas y prolongadas bajas y ausencias del trabajador del centro de trabajo durante la mayor parte del año, no atendiendo ni estando presente ni siquiera en las labores de revisión y mantenimiento obligatorio de los remontes". Defienden que "es imposible que esta persona pueda garantizar la seguridad en la estación los días que está al cargo de la instalación".

