Bernardino Niño, único aspirante a dirigir el PSOE en Langreo

Los últimos resultados en los procesos internos han llevado al sector crítico del PSOE de Langreo a decidir que no dará la batalla en la elección de la nueva ejecutiva. La votación tendrá lugar el próximo día 26 y si no hay sorpresa de última hora –y todo apunta a que no la habrá– la única candidatura será la oficialista, la encabezada por el actual secretario general, Bernardino Niño, que revalidaría el cargo.

David Astorga, quien disputó la dirección local a Niño en la asamblea de marzo del año pasado, ha decidido no presentarse. La razón está clara: el resultado de la última votación, en la que los socialistas langreanos debían elegir a los 21 delegados del PSOE de Langreo que asistieron al congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA) celebrado el pasado mes de enero. La lista que encabezaba Bernardino Niño obtuvo 116 de los 143 votos.

Por su parte, la lista de David Astorga se quedó con 24 apoyos, un 16 por ciento. A cuatro puntos del 20 por ciento necesario para obtener representación. Hubo tres votos en blanco. El informe de gestión de la ejecutiva de la FSA obtuvo 89 votos favorables, doce en contra y una abstención. Astorga hubiese logrado ese 20 por ciento para que los críticos estuviesen presentes en el congreso de la FSA con que le hubiesen votado todos los miembros de su lista, pero no fue así. Esta situación, en la que el líder de los socialistas críticos no ha sido respaldado ni por los "suyos", ha cerrado la puerta a una candidatura alternativa la oficialista.

Bernardino Niño volverá a ser elegido secretario general de la agrupación socialista de Langreo. Llegó al cargo el pasado 21 de marzo con más del doble de votos que su contrincante, David Astorga. La candidatura liderada por Niño obtuvo el 67,07 por ciento de los apoyos (163 votos), mientras que la candidatura encabezada por Astorga cosechó un 31,27 por ciento (76 votos). Hubo un 0,8 por ciento de papeletas blancas y nulas. La participación en la votación de hace casi un año fue del 58,55 por ciento.

Esa asamblea ponía fin a un periodo en que el socialismo langreano estuvo dirigido por una gestora con Rita Camblor al frente. La crisis del PSOE de Langreo explotó en las últimas elecciones municipales, el 28 de mayo de 2023. Los socialistas perdieron la alcaldía en favor de IU. Roberto Marcos García arrebató el bastón de mando a Carmen Arbesú, que no pudo renovar el cargo. Ese mismo día quedó patente que parte de la militancia no estaba en consonancia con la candidata. En las urnas aparecieron papeletas con su nombre tachado.

Desde la misma noche electoral se empezaron a buscar "culpables" de la pérdida de hegemonía socialista. Unos entendían que la culpa era de la candidata y otros que era de la dirección del partido. La fractura fue a más y en la asamblea de diciembre de ese año la militancia suspendió la gestión de la ejecutiva. La dirección local tuvo que dimitir. La FSA impuso una gestora que dirigió el PSOE local hasta la asamblea de marzo del año pasado en la que Bernardino Niño se hizo con la secretaría general

Con la votación de la semana que viene se cierran aparentemente las heridas en la agrupación local. Así será al menos oficialmente, ya que la única lista que se presenta para liderar la ejecutiva cuenta con el respaldo de la FSA. n

