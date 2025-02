Quiere ser matemático y aprendió inglés por internet: así es el estudiante langreano becado por Amancio Ortega para ir a Canadá

"Tengo muchas ganas de ir a Canadá y vivir la experiencia, pero no sé qué voy a hacer tantos meses sin fabada ni bocadillos de jamón". A Adrián Fernández Mediero, alumno de cuarto curso de ESO del colegio la Salle de La Felguera, se le enciende la sonrisa cuando habla de sus planes para el próximo curso. Este estudiante langreano ha sido elegido, tras una rigurosa selección, para participar en el programa de becas de la Fundación Amancio Ortega, que permite estudiar el primer curso de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos. Desde 2010, han participado en la iniciativa más de 5.000 estudiantes, con el objetivo de ampliar sus horizontes académicos y perfeccionar su dominio del inglés. A partir de septiembre, Adrián, de 15 años, se sumará a esa lista.

La idea de presentarse a la convocatoria surgió hace un año. Su hermana, que le saca seis años, lo había intentado en su día y Adrián decidió seguir sus pasos. Las pruebas eran en verano y este estudiante langreano tenía argumentos de peso para conseguirlo: un expediente de sobresaliente en ESO (con una nota media de 9,81 en tercero) y un excelente nivel de inglés. No va a ninguna academia, "pero siempre me gustaron los idiomas y leo y veo contenidos en inglés por internet para practicar". El colofón de las pruebas fue una entrevista personal que este joven langreano superó de forma exitosa.

Si bien aún no sabe cuál es la familia con la que estará en su estancia en el país norteamericano, sí le han dicho su población de destino. Se trata de Sarnia, una ciudad emplazada junto al lago Hurón y en la que las temperaturas máximas por el invierno se llega a situar en diez grados bajo cero: "Tendré que llevar ropa de invierno, aunque nos han dicho que es mejor comprarla allí. Me gusta mucho el ajedrez y el fútbol y ya me he estado informando de que hay campos por la zona".

Para Adrián, estudiar en Canadá es "una gran oportunidad". "Me gustan las matemáticas y la física y en el futuro me gustaría dedicarme a la investigación en estos campos, en los que el dominio del inglés es muy importante. También me va a permitir conocer otro país", explica el estudiante. Y añade: "Me han dicho que el nivel, en general, es más bajo que en España, pero que en las clases hay mucha más formación práctica, con más materiales. Habrá que ver cómo es todo".

Familia y amigos

Este vecino de La Felguera explica que en su familia "están muy orgullosos porque esto es un sueño", y sus amigos y compañeros están "también muy contentos por mí". "Somos un clase muy unida", comenta. Lo certifica Pilar Rodríguez, profesora de Matemáticas y tutora de Adrián. "Es un estudiante magnífico, pero también muy buena persona. Se le dan muy bien las ciencias y ayuda a sus compañeros con ello, es muy buen chaval", apostilla la docente del colegio La Salle.

Suscríbete para seguir leyendo