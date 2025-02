El relato de los vecinos de Mieres que reciben ayuda alimentaria: «No piensas que lo necesitarás y de repente todo empieza a ir mal»

Más de 250 familias de Mieres dependen actualmente de las ayudas que presta Cáritas. El comedor solitario de Amicos atendió en 2024 a 171 personas y repartió 45.000 menús. Más de 70 hogares del concejo demandan las ayudas que concede al Ayuntamiento para familias con dificultades económicas y menores a su cargo. Hay muchas formas de medir la pobreza, pero todas ellas conducen a una realidad llena, en última instancia, de dramas humanos. "Hay gente que no entiende que somos muchos los que dependemos a nuestro pesar de la ayuda que recibimos y hoy nos toca a nosotros, pero mañana puede verse en esta triste situación cualquiera, sin esperarlo".

José Luis E. tiene 57 años y ha superado tres cánceres. Su mujer, Carmen C., de 54, está siendo tratada actualmente de esta terrible enfermedad. El matrimonio tiene dos hijos a su cargo y sobrevive con una pequeña pensión. Ellos son una de las 33 familias a las que Protección Civil presta ayuda actualmente en Mieres. Agradecen "infinitamente" el apoyo que reciben, pero perciben que la sociedad no es del todo consciente de la grave situación económica que afecta a muchas familias en Mieres. Y para empezar lamentan el estigma que marca a quien pide ayuda para salir adelante. Por eso motivo prefieren no dar su nombre completo y optan por salir de espaldas en las fotos. "Tenemos nietos y no queremos que los señalen el concejo".

El citado matrimonio mierense expresa el sentir de los muchos hogares que están en su situación: "Sin la ayuda que recibimos en forma de alimentos y otros productos del hogar no llegaríamos a fin de mes". Están agradecidos por la solidaridad de sus vecinos, aunque les gustaría percibir una mayor sensibilidad hacia el problema de la pobreza: "Si nuestras hijas estuvieran en una situación desahogada y nosotros bien de salud, podríamos subsistir más o menos con nuestra pensión, pero las circunstancias son, muchas veces, adversas. De repente todo va mal. Nadie piensa que necesitará ayuda hasta que un día te encuentras con que no llegas a fin de mes".

El caso citado refleja una realidad cotidiana que constantemente perciben los responsables de Protección Civil. La unidad de voluntarios se encarga en Mieres de repartir los productos que facilita al Ayuntamiento el Banco de Alimentos de Asturias. "Hacemos repartos cada dos o tres meses. Preparamos lotes en función del tamaño de las familias. Tenemos matrimonios con cuatro niños y hay un caso de hasta cinco pequeños", explica Marcelino Estrada, el concejal responsable de Protección Civil. El servicio maneja un listado de familias necesitadas. Actualmente son 33 en el concejo. "La mayoría pasan a recoger las donaciones en el recinto ferial de Santullano, aunque hay casos en los que, como no pueden desplazarse, nos encargamos también de llevarlo a las casas".

IES Sánchez Lastra

Protección Civil está realizando estos días un reparto de carácter extraordinario. Está distribuyendo los productos recogidos durante las últimas semanas por el IES Sánchez Lastra en el marco de una singular campaña: "San Valentín Solidario". El instituto ha estado recogiendo alimentos y productos domésticos. Todo lo recibido a través de infinidad de donaciones anónimas se entregó al Ayuntamiento para que la administración municipal proceda a su reparto. "Estamos a disposición de cualquier entidad que ponga en marcha iniciativas colaborativas y que necesite luego repartir lo que recoja", subraya .

Protección Civil garantiza que todas las donaciones llegan a familias que realmente lo necesitan. Es el caso de N. M., una asturiana que ha regresado a la región tras vivir 15 años en Canarias. Tiene a su cargo dos hijas menores de edad: "Estamos muy agradecidas y estas ayudas materiales nos facilitan mucho la vida. Por desgracia, muchas veces no sientes el apoyo que necesitas de la administración y te ves sola ante los problemas. Sentir que tienes puertas abiertas es esencial cuando lo pasas mal".

