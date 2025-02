El Ayuntamiento de Langreo tramita una nueva solicitud para instalar un parque de baterías: esta es la ubicación propuesta

Nuevo proyecto para instalar un parque de baterías en Langreo. En esta ocasión, la petición planteada al Ayuntamiento es para una parcela del área industrial de Meriñán, en Lada. Se suma así a la que se tramita para el polígono de Valnalón, en La Felguera.

La plataforma de ciudadanos y entidades contra la instalación de sistemas de almacenaje energético "Stop baterías Langreo" mostró su rechazo a la nueva propuesta y aludió al acto "convocado por IU en la tarde de l miércoles. Lo que traslució fue que el Ayuntamiento de Langreo necesita el dinero para mantener el capítulo uno del presupuesto municipal, que los sistemas BESS (Sistemas de Almacenamiento de Energía de Baterías) no son inocuos y que la generación de puestos de trabajo va a ser entre uno y ninguno".

"En resumen", prosiguió el colectivo, "el Alcalde y sus grupos políticos afines van a dejar a su suerte a los vecinos de La Felguera, Lada y del resto de Langreo por ser un entorno cercano a las parcelas que están en el punto de mira de estas empresas".

También aludió la plataforma a la votación en la Junta en la que el PP sumó solo el apoyo de Foro a su pretensión de bloquear la tramitación de la gran mayoría de los parques de baterías proyectados en Asturias. "A la mayoría de los grupos políticos lo que menos les importan son los vecinos que residen o desarrollan su actividad cerca de las parcelas donde se promueven estas instalaciones. No entendemos que IU no sea sensible, ya que gobierna en Langreo, con los vecinos, residentes y trabajadores colindantes".