El cartero no llama dos veces (ni siquiera una) en Lena: Más de un mes para recibir una carta

"Menos mal que la Sanidad va como va, porque si no perderíamos más citas". Con esta ironía comentaba una vecina la problemática del concejo de Lena con el servicio de Correos. Y es que la falta de personal está provocando retrasos graves en el reparto, lo que conlleva, entre otras cosas, pérdida de citas médicas, notificaciones tardías, o cartas que pierden el sentido. Esta situación crítica es la que ha llevado a vecinos y al sindicato CGT, todos ellos respaldados por el Ayuntamiento de Lena, a presentar una treintena de quejas por como está funcionando el servicio postal y para exigir la cobertura de vacantes que les permita recuperar el buen funcionamiento.

Noé Jesús López es delegado y Secretario de Acción Sindical de CGT Correos Asturias. Explica que la cuestión en Lena es que "hay once plazas de carteros, seis para zonas rurales y cinco para el centro urbano de Pola de Lena". Una plantilla con la que se podría cubrir bien el servicio. Sin embargo, apunta "hay tres vacantes sin cubrir en la zona urbana de Lena, mientras que hay una baja que no se está cubriendo desde hace meses en los pueblos". López explica que esta situación, que se alarga ya hace medio año, ha obligado a que los trabajadores que quedan tengan que asumir toda la carga del servicio. Y no llegan. "La figura del cartero con carrito ha desaparecido en Pola de Lena, apenas queda un cartero urbano que va en furgoneta", apunta el sindicalista, que señala que la situación se ha vuelto insostenible. "Los carteros rurales son los que tienen que venir a cubrir el servicio al centro de la Pola, lo que implica que los pueblos se quedan sin reparto en días y que no se da un servicio de calidad".

López explica que "el Servicio Postal Universal marca que se tiene que hacer una entrega diaria cinco días a la semana, y eso se incumple constantemente". "Esto provoca que lleguen cartas caducadas, que no lleguen en plazo, que las notificaciones se alarguen o que se pierdan citas médicas".

Estos extremos los atestiguan los vecinos. Loli Martínez, responsable del colectivo vecinal de Campomanes y concejala del PSOE en el Ayuntamiento pone como ejemplo su caso particular. "Hace escasos días todavía recibí una postal de navidad", dice. "La situación es de constantes retrasos, de sentir que hay una pérdida de un servicio como Correos, que es nuestro cordón umbilical con el resto de la sociedad, y que no vamos a tolerar que se pierda ni que baje su calidad", agrega.

Marlene Iglesias, de la Asociación Palacio-Felgueras, también sufre el problema. "No tenemos correo a diario, y parece que solo reparten cuando hay un cúmulo de envíos", afirma. "Esto nos repercute en que se pierdan citas médicas, que llegan cartas tarde y a destiempo....", asegura Iglesias, para añadir que "podemos estar semanas esperando por una carta".

Noé Jesús López enfatiza el problema con el ejemplo del valle del Huerna. "El cartero del pueblo estuvo un mes de baja y no se cubrió, y la gente estuvo esperando más de un mes a recibir cartas y notificaciones, lo que hizo que perdieran citas o les llegaran cartas ya caducadas", señala.

Esta situación es la que la CGT denuncia y quiere que se corrija. "Lo único que pedimos es que se cubran esas vacantes, y que cuando haya una baja laboral, unas vacaciones o unos días de asuntos propios, que se cubran y no tenga que ser el propio personal que hay el que deje de hacer su trabajo para hacer el de otro compañero", indica el portavoz sindical. De hecho, va más allá. "Sabemos que todas las plazas no las van a cubrir, pero solo con cubrir dos, pensamos que el servicio ya funcionaría mucho mejor", sentencia.

El apoyo del Ayuntamiento fue evidente, con la presencia de la Alcaldesa y de varios concejales de todos los grupos. La regidora, Gema Álvarez, señaló que "lo que es necesario es que se escuche a los trabajadores, que se escuche a los vecinos. Correos es un servicio básico y mucha gente no recibe a tiempo las notificaciones, algo más grave cuando se habla especialmente de salud". Por ello, indicó la Alcaldesa, "lo que queremos es que los servicios se cubran cuanto antes porque no puede ser que todo el día se hable de la zona rural y la despoblación y luego no se den los servicios necesarios".

Finalmente, y tras un amago de negativa a recogerlas, los vecinos y los responsables municipales presentaron en la oficina de Correos de Lena casi una treintena de escritos de protesta para ser remitidos a la central de la empresa. "Esperemos que por fin nos oigan, y que ahora sí, el cartero llame a la puerta", apuntaban los afectados.

Suscríbete para seguir leyendo