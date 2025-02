Iván Muñiz desmonta el relato "más tradicional" de Santa Cristina de Lena

El historiador y arqueólogo Iván Muñiz se adentra con "El misterio de Santa Cristina" en la historia y arqueología del asentamiento prerrománico. La presentación ayer en el Museo Arqueológico de Asturias sirvió para hilvanar una fascinante crónica con tintas periodísticas (indagación, trabajo de campo, narración) en la que las imágenes –el autor es un apasionado del cine con mayúscula– esconden una gran historia, "y a veces son pequeñas microhistorias que van a cambiar por completo la visión que se tiene del monumento".

Era muy importante "un cambio, es decir, siempre se ha dado a monumentos de la categoría de Santa Cristina un enfoque frontal, bidimensional, es decir, vamos directamente al edificio, nos fijamos en los muros hipnóticos y parece que ya no puedes separarte de ellos, en consecuencia, perdemos el contexto. De hecho, son edificios que han estado monologando durante demasiado tiempo y tienen muchos secretos, son difíciles de entrevistar, por así decir".

Muñiz decidió "prescindir del edificio en principio, no iba a ser protagonista, pero se iba a mantener como en un segundo plano de momento, hasta que yo no viese que estaba todo bien estudiado y con las preguntas adecuadas. Se trataba de tomar distancia, siempre con la idea de que si lo haces al final te va a servir para acercarte mucho más, contextualizar todos los aspectos, moverte por todas las zonas. Y el enfoque, de hecho, comienza desmontando por completo lo que es el relato más tradicional de la historia, que es muy lineal. Tienes un prólogo, donde explicas la metodología, luego el narrador pasa a sociedad, política, economía, arquitectura... y finalmente hay conclusiones para reflexionar sobre lo explicado".

Lo que hizo fue "desmontarlo todo, aquí se salta en el tiempo y en el espacio. El monumento merece el elogio, desde luego, pero lo que hago es dedicarme a sacar la microhistoria de una niña campesina que nace en el siglo XIX, de las formas de bautismo en ese momento, porque luego van a tener relación con la historia".

Se impone "saltar al descubrimiento histórico de un casquillo de bala en la colina, e investigo qué nos proporciona, eso me permite llegar a 1934 y tratar un momento del mundo contemporáneo, pero es que de ahí se va a saltar al mundo de los Reyes de Asturias en el Valle de los Ramirenses, donde vamos a descubrir generales, conquistadores... Es decir, cómo era una zona muy potente, de ahí la importancia que tiene la puesta en escena o la escenografía para entender la psicología del edificio, no se puede entender Santa Cristina como ningún edificio si no entiendes que está en un lugar donde prácticamente hace de estandarte, es como decir aquí estoy yo".

Además, se trata de "humanizar a los Reyes de Asturias, viéndolos como seres humanos con luces y sombras y un panorama evidentemente de conflictos, casi de guerra fría psicológica donde cada uno construye su iglesia para que de esta manera quede claro dónde está la zona de cada uno o se reparten las reliquias entre las familias casi como si fuesen territorios tribales. De ahí saltamos de repente a una sacristía, al hallazgo de un epígrafe, de una inscripción pre-románica, y se describe como si fuese casi una noticia periodística y nuevamente, saltamos al pasado, al mundo de Crimea en el siglo IX para entender el contexto por el que siglos después nos aparece una pieza como esa".

Es "un baile constante. En la carrera de historia dos clases obligatorias deberían ser la puesta en escena y el montaje de Hitchcock para entender hasta qué punto se puede llevar la tensión narrativa y romperla bruscamente para captar la atención del lector o del espectador, y de John Ford, cómo se puede contar una historia muy compleja de una manera sencilla y transparente".