Nueva oledada de "cacas antipersona" en Mieres: más controles, la solución al problema

Mieres vuelve a parecerse a un campo de batalla lleno de minas. Aunque en este caso no explotan, sino que manchan las suelas del calzado de los vecinos. Se trata de las "cacas antipersona", esos excrementos que los dueños de los perros no recogen y que han vuelto a hacerse cada día más presentes en las aceras. Desde el Ayuntamiento son "conscientes" de que "es difícil atajar el problema", toda vez que quien no recoge las deposiciones de su mascota no solo suele hacer a la luz del día. Sin embargo, la solución, dicen, "pasa por reforzar los controles". A su vez, desde el gobierno local se pide civismo a los ciudadanos más, a la par que aseguran que habrá mano dura a quien se pille dejando en el suelo una "caca antipersona".

Fuentes municipales son conscientes de que este problema se ha multiplicado en las últimas fechas, y que tras un tiempo en el que parecía haber disminuido, se ha vuelto a notar un incremento. "Al final, lo que esto demuestra es que si no tocas el bolsillo, la gente no reacciona", apuntan las citadas fuentes, que agregan que "hay gente responsable, que los ves con su botella o recogiendo la caca del perro, pero hay otros que no lo hacen, y ahí es donde tenemos que actuar en cada caso que detectemos". Sin embargo, pillar a estos "incívicos ciudadanos" no es tarea fácil. "Evidentemente, la gente es muy viva y no deja los excrementos en la acera si hay gente cerca o a plena luz del día, por lo que es complicado detectarlos para poder multarlos", explican desde la concejalía de Medio Ambiente.

Restos de cacas de perro en la céntrica calle La Vega. / A. Velasco

Ante este problema, que tiene hartos a muchos ciudadanos de Mieres, que encuentran excrementos por las aceras, por los jardines o incluso a la puerta de los colegios, el Ayuntamiento ha explicado que incrementará la vigilancia, lo que tampoco garantiza que el problema se vaya a mitigar. "Solo podemos hacer dos cosas, por un lado tener mano dura con los infractores e incrementar la presencia de la policía para pillarlos, algo que es difícil, y por el otro pedir civismo a los ciudadanos, un poco de empatía con el resto de personas del concejo", apuntan desde el Gobierno local.

Microchips

Otro de los problemas que se ha detectado relacionado con la tenencia de animales es la identificación de los mismos a través del microchip. "Notamos que, especialmente en la zona rural, hay muchos animales que no están 'chipados', y es algo que también nos preocupa y en lo que ponemos el foco", explican en Medio Ambiente. En este sentido, también se han iniciado campañas de vigilancia, en las que la Policía Local controla que todos los animales lleven colocada su identificación. "Especialmente los perros de vigilancia, como los mastines, suelen estar sin chip, y son los que más riesgo de abandono corren", señalan en el Ayuntamiento. De hecho, apuntan las fuentes que "si los perros no llevan el citado chip y, por ejemplo, se produce el abandono del animal o de una camada de perros no podemos actuar contra ellos". "En el albergue tenemos animales de este tipo, sin identificar, y que llevan muchos años porque sacarlos en adopción es muy complicado por sus características", apuntan desde Medio Ambiente.

En este sentido, el gobierno local ha asegurado que habrá nuevas campañas de control de los identificadores. "Los agentes se desplazarán a las zonas rurales con el lector para vigilar que todos los animales estén correctamente identificados y que se cumplan con todas las normativas", señalan desde la concejalía. "Hay que concienciarse de que tener un animal conlleva unas responsabilidades, y tenemos que velar por ello", finalizaron desde el Ayuntamiento.

