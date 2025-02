La revolucionaria ascensión del alpinismo en Mieres: así nacieron las Jornadas de Montaña

Resumir una andadura de casi cuatro décadas puede ser una tarea titánica si la historia es rica en sustancia y anécdotas. Es el caso de las Jornadas de Montaña de Mieres, que arrancan hoy viernes con la vista puesta en la proximidad de su cuarenta aniversario. Ante el enorme reto de recapitular, el Ayuntamiento ha decidido compendiar esta trayectoria en dos capítulos. Este año toca repasar la primera etapa del certamen, la comprendida entre 1989 y 2006. Hay dos motivos que explican esta acotación. Fueron los años de explosión de un encuentro "revolucionario" por el que pasaron los mejores escaladores de mundo. Además, fue el periodo en que estuvo presente el gran impulsor de la cita, José Luis Santos "Lupas", que al morir el 17 de marzo de 2006 la dejó huérfana.

Una exposición de carteles y fotografías de la primera etapa del certamen puede visitarse en la Casa de Cultura de Mieres hasta el próximo 2 de marzo. "Se trata de un homenaje a José Luis Santos, gran valedor de este encuentro ", destaca el concejal César Menéndez. Las Jornadas de Montaña de Mieres fueron una idea de Santos, que propuso en 1986 al Ayuntamiento organizar unos encuentros similares a los que ya se celebraban entonces en Gijón. En los siguientes años, el evento mierense no solo se equiparó al gijonés, sino que incluso llegó a hacerle sombra. El gran espaldarazo no tardó en llegar. En 1987, José Luis Santos e Ismael González Arias, director de la Casa de Cultura, lograron traer a Mieres al controvertido alpinista esloveno Tomo Česen, especialista en ascensiones en solitario en el Himalaya. "Por entonces, todo el mundo hablaba sobre si había logrado o no subir al K2 y no daba ni una entrevista", acota Arias, que aún recuerda cómo lograron que estuviera en Mieres: "Nos pusimos en contacto con la revista ‘Desnivel’, que había logrado hablar con él. Nos dijeron que iba a ser casi imposible, pero nos enteramos de que su padre había sido minero y le entramos por ahí, destacando que Mieres era un valle carbonero. Para nuestra sorpresa nos empezó a hablar de la Revolución del 34 y dijo que vendría. Eran muy comunistas".

La conexión revolucionaria marcó el carácter de las Jornadas de Montaña hasta 2006, fecha en la que falleció José Luis Santos. "‘Desnivel’ nos dio apoyo y cada día teníamos una página completa en LA NUEVA ESPAÑA", destaca Arias.

La ascensión fue imparable, con una cordada de grandes figuras transitando por los encuentros, desde Chris Bonington a Kurt Diemberger, pasando por Juanito Oiarzabal, los hermanos Pou, Carlos Soria o Edurne Pasaban, por citar solo algunos de los gigantes de la escalada que hicieron cumbre en Mieres.

La exposición dedicada a José Luis Santos se inaugura esta tarde a las 19 horas. Las charlas en el Auditorio Teodoro Cuesta comenzarán el lunes a las 20 horas con una ponencia sobre la Fundación Sarabastall. Los encuentros se prolongarán hasta el 28 de febrero.

Suscríbete para seguir leyendo