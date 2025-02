Craviotto ficha por Caso para impulsar la navegación deportiva en Tanes

Saúl Craviotto, tenía claro que "de forma orgánica y natural" su carrera deportiva pasaba por integrarse en un club asturiano, "mi tierra de adopción, que me ha dado prácticamente todo, mi familia, mis hijas, donde llevo más de media vida", y en el Club Deportivo Caso ha encontrado "un proyecto ilusionante". "Ahora valoro mucho más algo que me ilusione, que me guste, y cuando se me presentó la oportunidad de venir a Caso no lo dudé", asegura el deportista olímpico español más laureado de la historia, con seis medallas olímpicas, cuatro títulos mundiales y tres de Europa.

Craviotto navegará a partir de ahora en el embalse de Tanes, en pleno Parque Natural de Redes, un lugar en el que ya remó "hace muchos años" y que "tienen un paisaje que es una auténtica barbaridad". El deportista, afincado en Gijón, cree que Caso, el Parque de Redes y todo el valle del Nalón "es una zona en la que se puede fomentar mucho el piragüismo y en el que se puede hacer crecer el deporte entre los niños y las niñas". Por eso no duda en afirmar que "si mi imagen puede ayudar a hacer crecer mi deporte en la zona, es muy ilusionante". Por su parte, afirma: "Vendré a entrenar aquí siempre que pueda, el sitio es una maravilla; la sensación de navegar en agua es superrelajante, y en este lugar aún más".

Saúl Craviotto fue presentado ayer como nuevo deportista del club en el Ayuntamiento de Caso. El presidente del club, José Manuel García, celebró la incorporación del olímpico al proyecto: "Lo es todo para nosotros". Además del impulso que supone contar con Craviotto en las filas del equipo, el presidente recalcó también la importancia que puede tener su asesoramiento a la hora de poner en marcha todo el plan del club. "Va a potenciar todo lo que hagamos", aseguró García.

Por el momento, el Club Deportivo Caso está en pleno proceso de iniciar la actividad. Están acabando de equipar las instalaciones en el embarcadero deportivo del embalse de Tanes. "Tenemos todo el material y estamos planificándolo todo para empezar en cuanto acabemos de adecuar las instalaciones", recalcó García.

El alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández, estaba especialmente contento porque "después de tantos años luchando para poder hacer uso del embalse de Tanes, vamos a ver navegar en sus aguas a un deportista olímpico de la talla de Craviotto". "Esto es el espaldarazo que necesitábamos", aseguró el Alcalde, que agradeció la colaboración de la Federación Asturiana de Piragüismo y la buenadisposición de Craviotto.

Además de deportista de élite, el nuevo fichaje del Club Deportivo Caso es un experimentado cocinero, ganador del concurso televisivo Masterchef. Así que estando en Caso no podía faltar un obsequio gastronómico. El Alcalde le hizo entrega de un lote con queso casín, Suspiros del Nalón y otros productos de la zona. "Con lo que me costó quemar el turrón, ahora me dais estas delicias", bromeó el deportista. Lo "quemará" remando en Tanes.

