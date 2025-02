Patinalón busca dinero con urgencia para poder acudir a la Copa Princesa

Las jugadoras se han clasificado en la pista, pero su participación en la fase final de la Copa Princesa no está clara. El equipo de hockey femenino del club Patinalón de Langreo deberá estar los próximos 15 y 16 de marzo en Alcobendas (Madrid) tras lograr la clasificación automática para la Copa al quedar segundas en la OK Liga femenina. "Es un hito histórico", aseguró Pablo Álvarez, concejal del Ayuntamiento de Langreo, donde este viernes fueron recibidas las deportistas. Un sueño que puede que no se cumpla porque "las jugadoras se lo han currado y han logrado clasificarse, pero si no logramos ayuda económica tendremos que comunicar a la Federación que no podemos participar en la final", aseguró Natalia López, la presidenta.

El viaje supone un gasto de 6.000 al que el club no puede hacer frente. Así que la entidad solicita no solo la colaboración del Ayuntamiento, sino la de toda la sociedad langreana. Pablo Álvarez destacó el enorme trabajo del club –"de la directiva, de las jugadoras y de todo el cuerpo técnico"– y animó a que particulares y empresas del concejo apoyen para que el equipo femenino del Patinalón pueda estar en una de las competiciones de hockey femenino más importantes de España. Del Patinalón salió en su día la jugadora Sara Roces, que en las filas del Telecable Gijón ha ganado todas las competiciones de hockey femenino.

