Sebastián Álvaro, "rojo impenitente", hace cumbre en un Mieres entregado

"En 2008, cuando me echaron de TVE, era un rojo impenitente. Pero no era la primera vez que me despedían. En 1971, con apenas 20 años, lo hicieron por pedir que nos pagaran las horas extras, y entonces ni siquiera era rojo". Palabras de Sebastián Álvaro, que este sábado recibió en Mieres el premio del Espacio Cultural 1910 por su trayectoria. Un local que se quedó pequeño para agasajar al periodista y aventurero. Y no es una metáfora, sino que hubo gente que tuvo que quedarse fuera al llenarse el recinto. Y es que este profesional, emblema de la televisión española con raíces asturianas, se hizo merecedor del galardón no solo por su trayectoria profesional, sino por su labor solidaria, humanitaria y desinteresada para ayudar a comunidades desfavorecidas. Un excelente sucesor, propuesto por la fundación Manuel Fernández, "Lito", del primer premiado por el Espacio Cultural, Víctor Manuel.

A la gala asistieron desde el Presidente del Principado, Adrián Barbón; hasta el Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, pasando por la vicepresidenta Gimena Llamedo, la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; o la popular montañera asturiana Rosa Fernández.

Greta Cortina durante su intervención. / A. Velasco

Fue la directora del Espacio, Greta Cortina, la primera en intervenir, calificando a Álvaro como una persona "honesta y de gran humanidad". Cortina señaló que el trabajo de Sebastián Álvaro había abierto el mundo "a varias generaciones" y aseguró que su trayectoria vital merecía el "reconocimiento y respeto de los presentes".

El Alcalde, por su parte, felicitó al premiado por "una vida dedicada a la televisión, el deporte y la aventura". Además, agregó que el comunicador "aprovechó y aprovecha su visibilidad para apoyar y emprender proyectos de cooperación". "Tenemos que agradecerte tu compromiso con los derechos humanos, la igualdad y la cooperación social", finalizó Álvarez.

Tras la lectura del acta del jurado, se proyectó un vídeo con la trayectoria profesional y personal del galardonado y el periodista José Fidalgo fue quién leyó la glosa de la figura de Sebastián Álvaro en ausencia de su autor, el presidente del jurado Carlos Barros. "La historia de la humanidad ha sido escrita por aquellos que han desafiado los límites", expresaba, para agregar que Álvaro fue capaz de "convertir una tormenta en el Himalaya en una metáfora de la vida".

Público congregado en el Espacio Cultural 19 10 / A. Velasco

El presidente del Principado, Adrián Barbón, dirigió cariñosas palabras al premiado y aseguró que la labor que Sebastián Álvaro hace en Pakistán junto a la fundación Sarabastall, trabajando por el porvenir de los menores, "le liga directamente a este Espacio 1910 y a Manuel Llaneza, que con la fundación del sindicato en esa fecha precisamente buscaba lo mismo". El presidente indicó que recientemente había escuchado una frase del aventurero que le había marcado: "La aventura es el único modo que tenemos de robar tiempo a la muerte". "Contigo, Sebastián, uno de los nuestros, hoy hacemos cumbre en Mieres", finalizó.

Para cerrar el acto fue el propio Sebastián Álvaro el que intervino. En su discurso defendió la televisión de su época: "El programa basurilla de entonces era el ‘1,2,3’, que hoy sería un programa de culto", dijo. Tras hablar sobre la contribución de "Al filo de lo imposible" a la sociedad – "un programa fruto de la libertad que se vivió en nuestro país a partir de la Constitución y del empuje de una sociedad desarrollada, más libre y culta de la que probablemente haya sido nunca", dijo– también quiso acordarse en su despedida de sus 33 compañeros perdidos en las aventuras. Un aventurero que se fue de Mieres con una ovación tan grande como las montañas que escaló.

