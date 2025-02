San Martín apuesta por la Formación Profesional dual y contrata temporalmente a 15 estudiantes

La puesta en marcha de la Formación Profesional (FP) Dual, en la que los alumnos hacen prácticas en empresas desde el primer curso no ha estado exenta de problemas. Los centros han tenido dificultades para encontrar empresas en las que "colocar" a sus alumnos. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha querido "colaborar" en que los estudiantes puedan realizar esas prácticas y acaba de incorporar a una quincena de alumnos de diferentes grados medios y superiores, para la realización de prácticas profesionales, imprescindible para poder conseguir el título, de acuerdo al nuevo modelo de formación profesional dual.

La Corporación "se ha mostrado receptiva a las peticiones recibidas por las instancias educativas, sensible a las dificultades que muchos institutos están teniendo para ello debido a que la nueva normativa contempla las prácticas para todos los cursos y no solo al finalizar el ciclo, con lo que el volumen de alumnos que tienen que derivar a las empresas es mucho mayor y no siempre es fácil de encajar”, explicó el alcalde, José Ramón Martín Ardines.

En el caso de San Martín del Rey Aurelio, los alumnos proceden en su mayoría de centros de FP del propio concejo, así como de Laviana, Langreo, Oviedo y Gijón, con estudios de Administración y Empresa, Informática, Educación Infantil o Imagen y Sonido, que se están integrando en diferentes departamentos municipales.

“Proporcionar estas prácticas requiere un esfuerzo extra para el personal que va a ejercer de tutor del alumno porque implica enseñar, supervisar o corregir, es decir, genera una tarea extra a sumar a las ocupaciones ordinarias, pero entronca con las políticas sociales de empleo que venimos aplicando desde hace tiempo, con las escuelas taller, el programa Joven Ocúpate y muchas otras para favorecer la empleabilidad”, destacó Ardines.

La obligatoriedad de que los alumnos de FP realicen prácticas en empresas responde a una combinación de objetivos pedagógicos, laborales y sociales, alineados con el modelo europeo de educación dual y las demandas del mercado laboral. En este sentido, “vamos a facilitar a estos alumnos un aprendizaje práctico, el desarrollo de competencias transversales y la preparación para el empleo, siguiendo un modelo de éxito en países como Alemania, contribuyendo a mejorar su empleabilidad y cualificación profesional”.

Anteriormente, San Martín ya había acogido en prácticas a alumnos y alumnas de formación profesional, pero nunca tantos como está ocurriendo este año, atendiendo a una mayor petición por parte de los centros formativos.

