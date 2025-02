El Festival Internacional de la Cerveza Artesana de Langreo (FICAL) no se celebrará este año: estos son los motivos

El Festival Internacional de la Cerveza Artesana de Langreo (FICAL) no se celebrará este año. "Con gran tristeza", La Felguera Colectivo Cultural, que creó y organizaba el festival, señalaba que "debido a las decisiones tomadas por el actual equipo de gobierno, y tras sentirnos ninguneados repetidas veces por la Corporación, hemos tomado la triste decisión de no continuar con la organización del festival", que desde 2017 se había convertido en todo un referente en el norte de España.

Tal y como indican los organizadores en un comunicado, "FICAL ha sido un espacio donde promover la cultura cervecera, hemos intentado ofrecer al pueblo de Langreo una alternativa de ocio a la altura de las grandes ciudades". "Hemos trabajado incansablemente para que el festival sea reconocido como uno de los mejores de España, poniendo a Langreo en el mapa Europeo" de los aficionados a la cerveza.

Agradecen a "todas las personas que nos han apoyado a lo largo de los años", y recalcan que "no permitiremos que las decisiones de unos pocos acaben con lo que hemos construido juntos, y que nació de la ilusión de 3 chavales de un barrio langreano cuyo único deseo era tener en casa uno de los mejores festivales nacionales", que en estas últimas ediciones atraía a miles de visitantes.

"Esto no significa que FICAL vaya a desaparecer", señalan, ya que "hemos mantenido conversaciones con varios ayuntamientos con la esperanza de que pueda tener nueva ubicación en 2026". Por ello, "comunicamos que en 2025 no habrá FICAL. La Felguera Colectivo Cultural no se rinde, y mantenemos viva la ilusión de seguir fomentando la cultura y la cerveza artesana en Asturias".

El certamen, además de contar anualmente con la participación de decenas de artesanos, también incluía todo tipo de actividades culturales, sobre todo musicales, con conciertos con gran afluencia de público.