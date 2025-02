Mieres apuesta por lo rural: Pedirá a la Montaña Central que las ayudas del Leader lleguen a más pueblos

Mieres quiere que más localidades del concejo puedan acceder a las ayudas programa de desarrollo rural Leader. Así lo confirmaba el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, en un acto en el que acompañó a los responsables de la Cámara de Comercio de Oviedo durante la presentación de los datos de la antena cameral en el municipio, donde sus atenciones se han incrementado en un 21 por ciento en el año 2024.

Respecto al programa de desarrollo rural, el Alcalde indicó que "vamos a trasladar a la Montaña Central la posibilidad de ampliar la zona Leader de Mieres". El regidor aseguró que "queremos dejar claro que nuestra idea no es que el casco urbano sea zona Leader, pero ahora mismo tenemos pequeñas zonas por ahí que pueden acceder al Leader, y pensamos que hay otras localidades que deben tener también la opción". En este sentido, Álvarez apuntó que "en su momento llegamos al acuerdo de que del Leader se beneficiaran poblaciones de no más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, pero hay poblaciones como Santa Cruz, Turón, Figaredo o Rioturbio, que pensamos que no tienen diferencias con Pola de Lena, Moreda o Caborana, y que debemos ampliar la cobertura a estas áreas". Por ello, dijo, trasladará al resto de alcaldes de la comarca la posibilidad de cambiar estas condiciones. "Hablamos con la Consejería y nos dijo que era algo que teníamos que discutir en el grupo de acción local, y que si llegamos a un acuerdo, se puede hacer", finalizó.

Álvarez manifestó que precisamente la entrada en el Leader podría ser positivo para la Cámara de Comercio, algo que atestiguó el Vicepresidente de la entidad, José Manuel Ferreira. "Es uno de los programas en los que más creemos", dijo. Ferreira estuvo acompañado por Leticia Fernández, la responsable de la antena cameral de Mieres. Ambos pusieron sobre la mesa los datos de la antena en el último año, y que supusieron un crecimiento en la actividad. En concreto, han sido 594 atenciones a empresas y emprendedores, un 21 por ciento más que el año anterior.

Leticia Fernández destacó que además que estas consultas se dieron "en el punto de atención al emprendedor público del Valle del Caudal, que atiende a Mieres, Aller, Lena, Morcín, Riosa y Ribera de Arriba. En cuanto a los sectores, explican desde la cámara que se han ayudado a crear empresas de mensajería, profesorado, comercio menor de calzado, un centro de uñas, tres cafeterías, una peluquería, un comercio menor de artículos de regalo, un agente de seguros y una autónoma de gestión de alojamientos. "La forma jurídica más habitual es el autónomo, pero se han creado cuatro sociedades limitadas", señaló Fernández, que indicó que este año han sido más mujeres (69%) que hombres las que han emprendido en la comarca. Por último, señalaron que se han desarrollado 19 planes de viabilidad de empresas.

José Manuel Ferreira, por su parte, indicó que "en estos 21 años hemos prestado un total de 13.079 servicios, que abarcan desde asesorías personalizadas a planes de viabilidad". Precisamente en estos últimos aspectos apunta que se han eelaborado160 elaborados planes. Además, Ferreira apuntó que "hemos contribuido a la puesta en marcha de 285 nuevas compañías a través de nuestra ventanilla única, un dato excelente, pero que aspiramos a incrementarlo en el futuro". "En el ámbito de la formación hemos impulsado 32 cursos y 59 jornadas, seminarios y talleres, en las que participaron 1.302 usuarios", apuntó el vicepresidente de la Cámara, que valoró que "estas iniciativas han sido clave para mejorar la competitividad y la capacidad innovadora de las empresas locales".

Suscríbete para seguir leyendo