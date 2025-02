Valle Roso vuelve a estrenar tema tras tres años y es un himno feminista: escúchalo aquí en primicia

"Tenemos que darnos voz, porque las historias de las mujeres, si no las contamos las mujeres, no tienen la misma trascendencia que el resto de historias". Con ese compromiso feminista en la cabeza, la cantante Marisa Valle Roso escuchó el año pasado a Begoña Piñero, miembro de la Tertulia Feminista "Les Comadres", relatar cómo habían puesto en marcha "El tren de la libertad", la mayor movilización feminista vivida en España encaminada a tumbar la reforma de la ley del aborto que entonces, en 2014, pretendía impulsar el ministro del PP Alberto Ruiz-Gallardón. Aquella historia tuvo su relato, un documental, publicaciones, pero ahora Valle Roso vuelve a reivindicarla con una canción homónima, "El tren de la libertad", que hoy, jueves, estrena LA NUEVA ESPAÑA y que mañana, viernes, se podrá escuchar en todas las plataformas.

La cantante langreana tenía el repertorio de su próximo disco ya cerrado cuando escuchó hablar a Begoña Piñero, pero el "Tren de la libertad" llegó a tiempo para entrar en la estación del nuevo trabajo. No es exactamente un single, sino más bien una bola extra que Valle Roso ha querido compartir con sus comadres en el día de su fiesta. "Desde el momento en que les escuché hablar", cuenta, "pensé en lo que me gustaría escribir una canción sobre ellas, y comprobé que a ellas también les hacía ilusión". Valle Roso se ofreció a las mujeres de Gijón y a las "Mujeres por la Igualdad" de Barredos, los dos colectivos que impulsaron desde Asturias al resto de España aquellas marchas, para poner música a la historia de su revolución. Le infundía respeto, admite, escribir sobre unos hechos tan concretos, relevantes y vinculados a la tierra. "Y lo que más me preocupaba era que no les gustara a ellas, que no se sintieran identificadas, que no lo sintieran suyo".

Portada del lanzamiento. / LNE

La cantante langreana tardó unos meses, leyó entrevistas, vio el documental, repasó toda la documentación, pero fue leyendo el libro que coordinó Carmen Suárez, "El tren de la libertad", cuando sacó el estribillo. No tardó ni diez páginas. La canción salió sola y Marisa Valle Roso, antes de mandársela a nadie, ni siquiera al productor de su disco, Juan de Dios Martín, se plantó en Gijón con la guitarra para cantársela a ellas.

"Desde el primer momento su reacción fue buenísima, se sintieron identificadas totalmente, me dijeron que no le faltaba nada, me pidieron la letra y a la segunda que se la canté ya la estaban coreando todas conmigo", relata. "Les Comadres" de Gijón y el grupo de Barredo se fueron al estudio de grabación para poner su grano de arena en la grabación con lo que mejor saben hacer: "Llevamos años practicando", bromeaban. Las voces de esas 24 mujeres son las que corean, en los últimos compases de la canción el histórico "Nosotras parimos, nosotras decidimos", sobre el que Valle Roso traza uno de sus juegos vocales tan luminosos.

La canción entró al final en el nuevo disco de Marisa Valle Roso y es la primera novedad musical de la langreana en tres años, pero no da pistas del camino por el que se moverá el próximo trabajo, del que por ahora no da más detalles. "El tren de la libertad" tenía que salir ahora porque es un regalo para la fiesta de la Tertulia "Les Comadres", que hoy entrega sus premios en La Buena Vida, en Gijón, y donde la cantante langreana interpretará en directo este himno de pop autoral y lucha "sorodaria".

"Es importante poder hacer este tipo de canciones", concluye, "porque a través de la música podemos seguir teniendo presentes estas historias, sentir la inspiración de estas pioneras y recordar que la mayor movilización feminista que hubo en este país salió de mujeres de aquí, y que es un orgullo pisar la misma tierra que ellas. Demostraron que juntas podemos hacer grandes cosas, que no se olvide y sigamos con su legado". n