Jonás Fernández: "El europeísmo es el mejor antídoto frente a los totalitarismos"

El europeísmo es "el mejor antídoto ante los totalitarismos". La Asociación Cultural Cauce del Nalón organizó, en colaboración con el Ayuntamiento de Laviana, el jueves, 27 de febrero, una conferencia en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (CIDAN), acerca de los “Nuevos desafíos sobre el reto social europeo”. La disertación corrió a cargo del eurodiputado y portavoz en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (CEM) del Parlamento Europeo, Jonás Fernández. Miembro adscrito a la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos, Jonás Fernández, asturiano, ha sido elegido parlamentario en 2014, 2019 y, recientemente, en 2024. Su labor de difusión es constante, a través de publicaciones y vídeos sumamente instructivos de la actividad parlamentaria y de sus propias reflexiones sobre la realidad de la Unión.

Asistentes a la charla en el Cidan de Pola de Laviana. / Cauce

Fue presentado por Isabel Rivera, presidenta de Cauce e introducido por Leopoldo Tolivar Alas, presidente del Movimiento Europeo de Asturias. El conferenciante radiografió las distintas situaciones y enfoques de la política europea durante las crisis que nos han afectado en el presente siglo, evidenciando la importancia de los criterios "más progresistas" sostenidos por personalidades con relevancia y protagonismo en algunos de estos momentos críticos en lo económico, sanitario o bélico.

Tras este panorama, Jonás Fernández no tuvo reparo, como deseaba el auditorio, en examinar la repercusión y reacción previsible de la Unión ante la situación creada por las nuevas relaciones de Trump con Putin en las que la posición de Europa no parece importar en absoluto para la reconstrucción de un nuevo orden, no solo vinculado a la terminación de la guerra de Ucrania y las contraprestaciones extractivas exigidas por Trump, sino también a la posición de China; al declive, quizá irreversible de la OTAN y a la necesidad de avanzar "en un modelo efectivo" de defensa continental. No faltó tampoco el interés que podrían generar unas más potentes relaciones con una Iberoamérica, también amenazada comercialmente, en las que, lógicamente, España tendría un papel de liderazgo y afinidad dentro de las instituciones europeas. Una reflexión ineludible fue también el "acercamiento del Reino Unido", aunque el retorno del Brexit se vea a largo plazo y máxime con las encuestas de intención de voto en los comicios más cercanos.

La conferencia evidenció el conocimiento socioestratégico del político asturiano, así como el interés creciente de la temática europea, al menos en una ciudadanía interesada y comprometida con una Unión cada vez más federal. Esa fue una de las últimas cuestiones tratadas en un dilatado coloquio con el interviniente: la identificación de cuantos viven en Europa con sus políticas, determinantes de las de otras instancias que sí percibimos como propias, como las municipales y autonómicas. Ese es un camino incomprensiblemente a medio recorrer. Jonás Fernández recordaba que sólo se evidencia ese sentido de pertenencia cuando la intervención es evidente y profundamente beneficiosa, como ocurrió en la pandemia, pero también, cuando vienen mal dadas en algún sector, donde la culpa siempre es de Bruselas. El europeísmo -y esa fue la conclusión global- "es el mejor antídoto ante los totalitarismos y demagogias populistas y el más férreo escudo para defender los valores democráticos y sociales de todas las personas que vivimos en el seno de la Unión".