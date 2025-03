Cenera clama contra la desconexión tras año y medio sin cobertura móvil

El valle de Cuna y Cenera integra, junto a la plaza de sidrera de Requejo y el poblado minero de Bustiello, el tridente que conforma la punta de lanza de la oferta turística del concejo de Mieres . Son muchos los visitantes que, con la llegada del buen tiempo, se desplazan a este rincón del municipio para visitar el santuario de Los Mártires o disfrutar de los merenderos y paisajes. El problema es que, según se adentran en el valle, en sus teléfonos móviles aparece un aviso que a todo el mundo incomoda: "Solo llamadas de emergencia". En ese momento pasan a compartir con los vecinos del entorno una sensación de aislamiento.

Los residentes en Cenera y alrededores viven "sin cobertura" desde hace casi año y medio. Sus teléfonos móviles se han convertido en simples receptores de indignación: "Ya no sabemos qué hacer. No tenemos servicio, pero las operadoras cobran cada mes", denuncia Pepe Álvarez, presidente de la asociación de vecinos. El problema afecta a varios pueblos, como Gallegos, Villar, Villaestremeri y, por su puesto, Cenera. "Por cosas así los pueblos se quedan deshabitados. Estamos a cinco minutos en coche de Mieres y a veinte de Oviedo, pero parece que vivimos en medio de las montañas, totalmente incomunicados".

Los vecinos están hartos de quejarse. Amenazan con organizar movilizaciones. "Comunicamos constantemente a las compañías la situación, pero no sirve de nada. Podemos estar cuatro semanas sin cobertura y un día recibimos algo de señal y nos cierran la incidencia", denuncian. El malestar parece fundado cuando explican lo que supone estar sin teléfono en este espacio rural: "Aquí tenemos mucha gente mayor vivienda sola. Muchos dependen de la teleasistencia, pero de nada sirve este servicio si un día alguien tiene una urgencia y no puede ponerse en contacto con servicios sociales". La comunidad está indignada: "Hay gente que está esperando una llamada del hospital para una cita importante, por poner un ejemplo, y te encuentras en una situación de desamparo".

Las carencias afectan a todo el valle, que tiene una amplia oferta hostelera. Los vecinos apuntan a que los problemas se derivan de deficiencias en la antena. "No nos dan más explicaciones", lamenta la comunidad. "Hoy en día no se puede vivir sin teléfono móvil. Lo necesitas para todo y es un servicio que ofrece mucha seguridad a la gente mayor", subrayan los portavoces del valle. En Cenera se registran problemas de cobertura en zonas puntuales que se asumen ya como "crónicos". Pero lo que no aceptan los vecinos es la actual situación de "desconexión" que se viene prolongando desde hace casi año y medio.

Los vecinos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Mieres, aunque de momento de poco les ha servido. "El Alcalde ha hecho gestiones, pero solo recibe buenas palabras". En concreto, la administración local ha solicitado a Telefónica que ponga en marcha las "medidas oportunas" para atajar a la situación que sufren los vecinos del valle de Cuna y Cenera. Esta desconexión se prolonga, subraya el Ayuntamiento, "sin que hasta el momento se haya dado solución a este problema que supone importantes trastornos a los residentes la zona".

Telefónica se ha limitado a reconocer que la estación base de Cenera solo dispone de una red 2G, asumiendo que las prestaciones son "muy limitadas". La compañía admite que sería necesario incrementar la cobertura hasta los 4G o 5G, pero para ello sería necesario instalar un circuito de fibra de la propia Telefónica.

