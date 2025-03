"Un día va a pasar una desgracia": exigen demoler tres casas y cuadras totalmente ruinosas en San Martín

Temor en L’Arbixil, en San Martín del Rey Aurelio, "a que pase una desgracia". Hace ya dos meses se vino abajo una casa, que los vecinos llevaban más de dos años reclamando al Ayuntamiento que se derribara. Se trata de una construcción anexa a otras dos que también amenazan con caerse. Una de ellas, al menos, sobre la casa de Alberto Fuentes. "Llevamos así años, hay orden de derribo, pero el Ayuntamiento no la ejecuta", denuncia el vecino. Uno de los inmuebles, completamente torcido, y apenas sujeto por un pequeño muro, puede caer sobre su casa.

Las edificaciones en ruinas. / LNE

"Si pasa alguien por aquí o nos pilla a nosotros, puede haber una desgracia. Y no será porque no se ha avisado", subrayan. "Tal y como están estas construcciones, se van a venir abajo, sí o sí. Lo normal sería actuar ya", recalca Fuentes, que recibió el apoyo del concejal de la Agrupación de Electores de San Martín Manuel Reinoso, quien se acercó hasta la zona para interesarse por el caso. Pese a la urgencia del problema, "no parece que interese, porque nadie se ha puesto en contacto con nosotros, aunque llevamos años reclamando". En el derrumbe de principios de enero "hubo suerte, porque no había nadie". Esa casa derrumbada puede además seguir cayendo, arrastrando a otras dos, ya muy deterioradas, una con el muro ya completamente inclinado. "Pedimos que se actúe rápido para evitar desgracias", subrayó Alberto Fuentes.

El pueblo, además, carece de luz pública. "Se instalaron dos de los seis puntos de luz prometidos, y ya no funcionan", recalcó el concejal Manuel Reinoso.