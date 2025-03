Abdoul era esclavo en Mauritania, Gandega niño soldado en Mali: las impactantes historias de los migrantes acogidos en Sotrondio

Abdoul Kerim tiene al principio una mirada esquiva, de desconfianza. Tiene 26 años y vive en el colegio San José de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, reconvertido en octubre de 2023 en centro temporal de acogida de migrantes. Es de Mauritania y hace un año se echó al mar para huir de la esclavitud. Lo dice con todas las letras "yo era esclavo". Repite una y otra vez que en su país hay "mucho racismo". Los blancos tienen el poder y él tenía que limpiar piscinas. "No dormía, no comía, no me pagaban, nada, era un esclavo", insiste. No es una forma de hablar o de resumir una más que precaria condición de vida. Es la realidad. En el mundo aún hay esclavos, gente retenida que trabaja Mauritania, el último país del mundo en ilegalizar la esclavitud; lo hizo en 1981 pero esa ley no fue demasiado efectiva y se ha ido revisando con el paso de los años sin poder atajar la barbarie.

Margarita de Paz conversa con Abdoul Kerim, en primer término, y Gandega Sembalo. / Fernando Rodríguez

El viaje de Addoul.

Abdoul no tiene familia, solo un abuelo. Sus padres murieron y al él no le quedó otra que huir. Subirse a una patera no fue una opción, no podía hacer otra cosa. Durante cuatro días y cuatro noches "navegó" hacinado con sus compañeros de viaje hasta alcanzar la costa de la isla del Hierro, en Canarias; de ahí fue trasladado a Tenerife y desde allí llegó a Sotrondio. "Fue un viaje muy difícil", reconoce sin dar detalles. A Abdoul Kerim le gusta jugar al fútbol: "Soy mediocentro, como Bellingham". Ahora juega con sus compañeros del colegio San José mientras espera los papeles para poder trabajar en España. Ya ha tenido la segunda entrevista para obtener la "tarjeta roja", el documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional que le permitirá entrar en el servicio público de empleo o ser contratado por una empresa. De momento le quedan unos meses. Además, disponer de ese documento no le garantiza que le concedan definitivamente la protección internacional.

"La situación en mi país es dramática; aquí estamos muy bien" Gandega Sembalo — Inmigrante de Mali

La desconfianza va desapareciendo, y en un español más que aceptable Kerim ayuda a traducir lo que dice su compañero Gandega Sembalo, de 22 años. Ninguno tiene contactos en España ni en Europa y su intención es quedarse en Asturias. "Aquí estamos muy bien", aseguran. Dos de sus compañeros del colegio San José están haciendo un curso de calderería, así que Abdoul y Gandega quieren ser soldadores. Quieren trabajar, tener un futuro y una vida.

Niño soldado.

Gandega es de Mali y caminó cuatro días hasta llegar a Mauritania. Allí siguió la misma ruta que su amigo, aunque su patera llegó a Gran Canaria. Lleva también alrededor de un año en Sotrondio. Tampoco tuvo opción. Gandega fue niño soldado y si no hubiese escapado, casi con total seguridad estaría muerto, como su padre, fallecido en una guerra que se prolonga desde 2012. En su país quedaron su madre y sus tres hermanos. El joven está también a la espera de que le concedan asilo. La situación de Mali, con el extremismo islámico, la violencia étnica y el vandalismo, es tan dramática que decenas de miles de malineses están hacinados en Mauritania esperando llegar a Europa. España da protección el 96 por ciento de los malineses que lo solicitan. Por ahora Gandega no lo ha logrado.

"En Mauritania yo era un esclavo; no dormía, no comía, no me pagaban..." Addoul Kerim — Inmigrante de Mauritania

El centro temporal de acogida en el antiguo colegio San José de Sotrondio está gestionado por el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), fundado el 1983 por Paquita Sauquillo, una de las abogadas del despacho laboralista de Atocha en el que fueron asesinados cinco abogados, entre ellos su hermano Javier, en 1977. En el momento del ataque, Sauquillo tenía que estar en aquel piso de Atocha pero finalmente se había reunido en otro lugar con Manuela Carmena.

Alba Nogueira es miembro del MPDL y es una de las responsables del centro de Sotrondio. Allí trabajan 15 personas, todas de Asturias y muchas de la cuenca del Nalón. Ella, por ejemplo, no vive en la Cuenca pero sí se está planteando hacerlo.

Es la encargada de contextualizar, de ofrecer datos y de explicar cómo funciona el centro. El colegio San José tiene capacidad para 90 personas y en la actualidad hay alojados 79, una cifra que fluctúa según los cayucos que llegan a las costas de Canarias. Hay personas de Marruecos, Senegal, Mali, Mauritania, Sierra Leona o Guinea Conakry. En principio, al ser un centro de estancia "temporal" deberían estar tan solo tres meses allí, pero los hay que llevan más de un año. "El problema es la lentitud y las trabas burocráticas. Es frustrante", lamenta Nogueira.

Los chicos, porque solo hay hombres, son todos mayores de edad y pocos sobrepasan los 25 años. Son solicitantes de protección internacional y, como reza una pancarta que ellos mismos han pintado y que está a la puerta del colegio, por si alguien tenía dudas, "ningún ser humano es ilegal".

Nogueira habla de rutas migratorias y explica que "la atlántica", la que siguieron Abdoul y Gandega, "es la más peligrosa del mundo". En ella murieron el año pasado 9.757 personas que intentaban llegar a Europa.

Los migrantes que logran salvar la vida y alcanzar la costa son trasladados a distintos lugares de España, entre ellos Sotrondio. "Lo primero que hacemos es comprobar cómo se encuentran y ubicarlos; ellos saben que están en España pero no tienen ni idea de dónde", explica Nogueira. Una vez que logran respirar tranquilos lo único que quieren es ponerse en contacto con sus familiares en su país de origen o con algún familiar o amigo que ya esté en Europa. Por eso el centro de Sotrondio es "temporal", porque lo ideal es que puedan abandonarlo y empezar esa vida que ansían, pero hasta que las administraciones no les concedan el asilo lo tienen complicado.

En el bar de Saúl.

En los salones del colegio San José los chicos pasan horas con su teléfono móvil. Algunos lo han traído de su país y otros es lo primero que compran al llegar a España. "Es fundamental, les sirve para hablar con los suyos, para planificar el futuro, para buscar trabajo, para ver dónde están", encadena Nogueira. Su condición de solicitantes de asilo les otorga una mínima asignación económica mensual de 50 euros. Con ese dinero logran mantenerse en contacto con su mundo, si es que no lo envían directamente a sus familias, o pagan las consumiciones del bar de Saúl, su gran amigo en Sotrondio, que les atiende en todo lo que necesitan. "Es que si comen pescado en el centro, luego van a ver a Saúl y les hace pollo", bromea Nogueira. El propietario de esa cafetería cercana al centro es un ejemplo de la acogida que estos chicos han tenido en San Martín del Rey Aurelio. Ha sido tan buena que se quieren quedar a vivir allí o al menos en Asturias. "Es increíble ver cómo se porta la gente de este pueblo, los han acogido con los brazos abiertos, es una cosa preciosa". Insiste Nogueira. Ellos tienen la misma sensación, Gandega luce orgulloso una camiseta del equipo de fútbol del colegio San José.

Los chicos llaman a sus amigos para dar un paseo por Sotrondio. Es miércoles, un día soleado al final del invierno. Charlan, ríen. Es lo único que pueden hacer hasta que la burocracia les permita iniciar una nueva vida.

El antiguo colegio San José de Sotrondio seguirá siendo un lugar en el que todos son iguales, sin importar origen ni color de la piel. Lo fue cuando abrió sus puertas para recibir a refugiados ucranianos y lo es con estos chicos de países africanos. Y lo será cuando se convierta en un centro de acogida internacional de refugiados. Las obras comenzarán en verano.

Suscríbete para seguir leyendo