El Alcalde de Mieres pide que se condone también deuda a los municipios

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), se sumó ayer al debate sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. El regidor demanda atención para los ayuntamientos. Subraya que "las administraciones locales también tenemos deudas con el Estado que se generaron por culpa de la propia Administración central". Una situación que se produjo, explica, porque "los tributos del Estado se adelantan a los ayuntamientos en base a unas estimaciones del Ministerio de Hacienda y luego se ajusta a los datos finales de recaudación". Así, "hubo años que estimaron por encima del dato final y luego obligaron a los ayuntamientos a devolverlo en 10 años".

"No me opongo a que condenen las deudas a las comunidades porque en este país también se rescató a la banca con dinero público y nadie puso el grito en el cielo. Ahora bien, no es justificable que no se haga lo mismo con los ayuntamientos", indicó el alcalde de Mieres. Manuel Ángel Álvarez considera que "los ayuntamientos no podemos seguir siendo una administración de tercera en este país". El regidor emplaza al gobierno de Pedro Sánchez a "tomar la iniciativa para impedir que la administración local siga atada de pies y manos". Considera "injustificable que no podamos invertir los ahorros que hemos generado gracias a una gestión solvente y rigurosa". Los ayuntamientos, añade, "tenemos dinero gracias a los remanentes pero no podemos destinarlo a mejorar el municipio. Es el mundo al revés".

"Hay que romper las cadenas que nos impiden mejorar la calidad de vida de la gente e invertir en modernizar los municipios", defiende el alcalde mierense.