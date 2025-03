De escolta de Zizou a peluquero de "Zazu": el mierense que dejo de velar por el Real Madrid para acicalar perros

Adriano Moreno es un mierense de 40 años que acaba de convertirse en el primer español en ganar una competición internacional en pleno auge. Si atendemos a que durante su etapa de formación convivió con la plantilla del Real Madrid que se coronó tres veces campeona de Europa con Zinedine Zidane, "Zizou", en el banquillo y que uno de sus valedores ha sido Lucas Vázquez, cabría deducir que el campo de su éxito está relacionado con el fútbol o, al menos, con el deporte. Pero la realidad es que su habilidad está más en las manos que en los pies.

El "stripping" no es un deporte. Se trata de una técnica de peluquería canina usada en perros de pelo duro. Adriano Moreno se ha colado en la élite mundial. Con su schnauzer de un año, de nombre Zazu", acaba de alzarse en México con la Copa Victoria Grooming. Es el primer español que logra imponerse en este prestigioso evento que reúne a profesionales de todo el mundo. "Este triunfo es el resultado de años de dedicación y pasión por la peluquería canina. Ha sido un honor representar a España, a Asturias y a Mieres, demostrando que el talento y el esfuerzo pueden llevarnos lejos", apunta el peluquero canino.

El éxito de Adriano Moreno era inimaginable hace una década, cuando decidió trasladarse a Madrid para trabajar de escolta para una reconocida empresa privada. "Estuve al servicio de jefes de Estado y de artistas, pero con los que más trabajé fue con los jugadores del Real Madrid". Sergio Ramos, Marcelo, Modric y el propio Zidane requirieron con mucha frecuencia de sus servicios. "Trabajé con toda la plantilla, menos con Ronaldo, que tenía su propia escolta personal. Llegué a tener bastante amistad con la mayoría, sobre todo con Lucas Vázquez, que es muy buena gente y cuando decidí cambiar de profesión me ayudó mucho".

Adriano Moreno, junto al coche del presidente de China, Xi Jinping, durante una visita de Estado en 2018.

Los inicios

Adriano Moreno llegó a la peluquería canina casi sin darse cuenta. Natural de El Padrún, creció entre animales. "A mi abuelo, en Reyes, yo le pedía una oveja o un conejo. Siempre quise estudiar Veterinaria, pero la vida te va llevando por sus propios designios". Trabajando de escolta en Madrid, decidió aprovechar los abundantes tiempos muertos que le concedía su trabajo. "Me matriculé en un curso de Auxiliar de Veterinaria". Al poco tiempo le ofrecieron cursar un taller de peluquería canina. "Al principio pensé que no era para mí, pero, como era gratis, al final me apunté". No sabía que esa decisión le iba a cambiar la vida por completo.

"La peluquería canina me enamoró desde el primer día y, además, se me dio fenomenal, ya que siempre he sido bastante hábil con las manos". Llegado el momento, decidió cambiar a futbolistas de élite por perros de pelo duro. "Cuando se lo dije a los futbolistas con los que tenía más confianza no me creyeron al principio y luego intentaron disuadirme". La decisión estaba tomada: "Lucas Vázquez me dio un gran empujón, ya que me facilitó entrar a trabajar en el hospital veterinario de La Moraleja (Grupo Peñagrande)".

Tras un tiempo trabajando por cuenta ajena, decidió abrir su propia peluquería canina: "Mi intención era seguir en Madrid, pero mi padre me convenció para regresar a Mieres, ya que aquí no había este tipo de servicios". Moreno abrió hace tres años en la calle Aller su salón Padog. Está encantado de la decisión que tomó: "Nos va muy bien. Tenemos clientes de toda Asturias, y todo lo relacionado con el cuidado de las mascotas está actualmente en auge".

Adriano Moreno lleva un tiempo compaginando su actividad profesional con la participación en concursos caninos. Tiene incluso patrocinador (Burbur). "Al principio colaboré con un criador catalán, pero hace un año decidí adquirir un schnauzer y empezar a competir por mi cuenta". Tras numerosos triunfos nacionales en concursos de belleza, el pasado mes de febrero viajó a México para competir en el mayor evento de peluquería canina de toda Iberoamérica. "Se trata de un gran evento internacional, y la victoria me llena de energía". En unas semanas buscará lograr el punto que le falta para proclamarse campeón de España de peluquería canina y poner colofón a su metamorfosis: de escolta de Zizou a peluquero de "Zazu".

