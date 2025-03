Greta Cortina: "El objetivo es ser un foco de atracción cultural no solo para la gente de Mieres o de las Cuencas, sino de fuera"

-Segundo aniversario del Espacio Cultural 1910. ¿Se puede decir que ya es una entidad consolidada?

-Lo que podemos decir es que se trabajó en dar solidez y en dar cimientos al Espacio. Por una parte, obviamente, la recuperación del espacio físico, y también el constituirnos como asociación cultural sin ánimo de lucro. Y luego tenemos unas herramientas que ya nos dan una base de trabajo como son los convenios de colaboración que conseguimos firmar con distintas entidades y organismos el año pasado.

-Es una obviedad que el Espacio está ligado al SOMA. ¿Tienen también buena sintonía con el Ayuntamiento de Mieres?

-Por la experiencia que tenemos en la Junta Directiva del Espacio Cultural, con el Ayuntamiento de Mieres siempre hay un flujo de comunicación. Obviamente, para hacer un montón de actividades tenemos que, en un momento determinado, hacer una tramitación o una consulta. Siempre fueron muy receptivos. Casi todos los miembros del gobierno local ya han pasado por aquí. Además, hay actividades en las que nosotros consideramos que el Ayuntamiento tiene que estar representado. Siempre respondieron. Quiero tener un recuerdo especial para Aníbal (Vázquez), porque desde que se enteró de que se iba a recuperar el espacio, que se le estaba buscando un contenido, siempre le gustó la idea. Y, además, lo expresaba a los compañeros. Siempre nos daba ánimos. En definitiva, yo creo que hay buena sintonía.

-La Casa de Cultura, el Pozo Santa Bárbara, el pozo Espinos, el pozo San José, el Espacio 1910… ¿Pueden convivir todas estas instalaciones culturales en un concejo como Mieres?

-Claro. Nosotros consideramos que lo que es nuestro Espacio Cultural tiene una naturaleza y una funcionalidad distinta a lo que puede ser el Pozo Santa Bárbara o la Casa de la Cultura o el San José. Obviamente, no podemos compararnos con recursos culturales que tienen un presupuesto asignado. Nuestra forma de estar se basa mucho en la colaboración, en la complicidad, en hablar con otras entidades, con otras asociaciones o con personas particulares. Nos nutrimos mucho de eso, de la relación de tú a tú y las relaciones que vamos construyendo. Pero cada recurso cultural tiene su planificación, sus objetivos. Y, bien llevados, yo creo que tienen todos su espacio e incluso muchos de ellos podrían hacer cosas en colaboración, interconectarse. El objetivo de todos tiene que ser el llegar a convertirnos en foco de atracción no solo de la gente de Mieres o de las comarcas mineras, sino que se vaya acostumbrando a otra gente a venir. Nosotros vamos a Oviedo, a Gijón, a Avilés, buscando cultura. El camino a la inversa tiene la misma distancia de kilómetros.

-El pasado fin de semana entregaban el galardón a la promoción de los valores democráticos a Sebastián Álvaro. ¿Qué supone para ustedes dar este premio?

-Nos sirve, en primer lugar, para cumplir el objetivo de dar visibilidad al Espacio. Otro objetivo que consideramos muy importante es poner el foco de atención en referentes para la sociedad, que sean representativos de una serie de valores y además que represente una forma de entender y de ver la realidad y de respeto hacia los valores democráticos, los derechos humanos. Y otro objetivo es que nosotros buscamos que las actividades que se generen en el Espacio, sobre todo el día del premio, que movemos mucha gente, tengan un impacto positivo en Mieres. Estamos en una zona peatonal que tiene negocios, tiene hostelería y para nosotros es un plus. Nos hace sentir bien saber que nuestra actividad pueda redundar en el entorno.

-Han iniciado también una serie radiofónica sobre la mina. Pese al cierre de explotaciones, la cultura minera sigue estando muy presente.

-Es que descendemos de mineros. Fueron 200 años de una actividad económica y productiva que fue la principal fuente de trabajo para las familias de las cuencas mineras. Y que ha impregnado a la sociedad. Desde las expresiones artísticas hasta la forma de comer que tenemos, en todo tiene que ver la minería. Es una forma de ver el mundo y de entender el mundo. Si por algo se nos reconoce a las personas que vivimos o que procedemos de las cuencas mineras, es que somos gente que valora el trabajo, que valora el esfuerzo, que valora el compañerismo y que tiene el sentimiento de lo que es justo o no es justo. Y si en un momento determinado hay que dar un paso y luchar, pues luchar. El programa de radio es un sueño cumplido, porque es muy importante recoger los testimonios de la gente que haya trabajado en la minería o que haya tenido, aunque no fuesen mineros o mineras, relación con ese mundo. Creemos que es importante, que forma parte de nuestro patrimonio, de nuestro legado y que hay que darle consideración.

-Han cerrado acuerdos con el Montepío, con Hunosa… ¿Cree que es importante la conexión entre la familia minera?

-Sí y nuestro punto de vista a la hora de trabajar es sobre todo la colaboración. Nosotros contamos con un espacio que además gusta a la gente, que es acogedor... Lo ofrecemos y, por ejemplo, el Montepío cuenta con exposiciones y desarrolla una serie de actividades que tienen encaje aquí. Lo mismo sucede con Hunosa, que en los últimos tiempos va desarrollando actividad en relación con todo el patrimonio industrial minero, la puesta en valor, el conocimiento... Pues igual, podemos llevarlo adelante. Hay un tercer convenio que es con la Fundación Manuel Fernández "Lito", que tiene la sede en Madrid y acceso a unos materiales y a unas personas que te enriquecen.

-En dos años han tenido una variada programación. ¿Qué es lo que más destacaría?

-Es muy difícil porque todas las actividades, al menos a mí personalmente y creo que a todo el equipo, nos aportaron algo. En mi caso particular, todo lo que tiene que ver con el fotoperiodismo tiene un cariz especial porque es importante poner en valor la labor que hacen los profesionales de la comunicación frente a otras fuentes de información que no deberían de ser fuentes de información. Un tema que me sorprendió fue la cantidad de gente que movían las jornadas que hicimos en octubre sobre el 34. Y también destacaría la conferencia que hicimos con Unicef sobre la infancia y los conflictos bélicos. Esas son las que se me vienen más a la cabeza porque a lo mejor a mí me aportaron, pero yo creo que todas las actividades aportan siempre.

-¿Cuáles son los próximos eventos que se podrán disfrutarse en el Espacio Cultural 1910?

-A corto plazo tenemos la exposición de "El Legado Español en los Estados Unidos de América" de la Delegación de Defensa en Asturias, que va a estar abierta hasta el día 12 de marzo. Luego vamos a tener otra exposición de Carolo Suárez, un fotógrafo de Turón, que va a exponer un trabajo que se llama "Series", que es muy interesante y va a estar desde el 14 de marzo hasta los primeros días de abril. Y también presentaciones literarias en colaboración con la librería La Pilarica, con la que tenemos mucha relación.

Suscríbete para seguir leyendo