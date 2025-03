Los vecinos acusan al gobierno de Mieres de tener la participación ciudadana "secuestrada"

"No puede ser que un gobierno que presume de transparencia y de que quiere que los vecinos sean parte activa en el concejo lleve casi dos años sin convocar un Consejo de Participación Ciudadana de forma legal". Son palabras de Arsenio Díaz Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, que se muestra disconforme con las políticas de participación del equipo de Izquierda Unida. El responsable vecinal acusa al gobierno local de "tener secuestrada" la participación ciudadana y exige que se cumpla con el reglamento, es decir, "tener una reunión al menos una vez cada tres meses".

Díaz Marentes expresó su malestar con la situación. "Desde el 14 de julio de 2023, cuando se constituyó el Consejo, apenas hemos tenido dos reuniones y no han sido para ejercer las tareas de participación, sino que se nos pidió que firmáramos unos documentos para enviar proyectos a convocatorias de subvenciones del EDUSI y de los Fondos Feder", dijo. De hecho, el responsable vecinal apuntó a que hasta hace unos días, la constitución del Consejo de Participación Ciudadana de Mieres no era oficial. "Casi dos años, después, en el pleno del pasado 30 de enero, fue cuando se aprobaron los nombramientos para el organismo", agregó.

El Consejo de Participación Ciudadana de Mieres está formado por la parte política y la social. En el primer estamento, se encuentran representantes del gobierno local, así como del resto de grupos que forman la Corporación: PSOE, PP y Vox. Díaz Marentes explica que en lo que a los vecinos se refiere, hay representantes de diversas áreas: asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, deportivas, sociales y juveniles. "La teoría está muy bien, pero si resulta que al final no podemos reunirnos, no sirve de nada", apunta el portavoz vecinal.

La queja no se ha quedado ahí, ya que el responsable de la Agrupación Vecinal de Mieres también denuncia cierta "opacidad" en el Ayuntamiento. "No se ha contado con nosotros, ni se nos ha informado de las tasas y de los presupuestos para el concejo. Oficialmente, no conocemos el documento y eso que se lo hemos pedido al gobierno local", señaló Díaz Marentes. A su juicio, "la Participación Ciudadana está secuestrada". "En nuestro caso estamos viviendo en una política de hechos consumados, algo que no nos gusta", indicó, para agregar que "solo se cuenta con nosotros para firmar papeles en los que necesitan que firmemos".

Por último, el portavoz del colectivo vecinal ha querido lanzar una solución, que pasa, dijo, por "cumplir con lo que pone el reglamento, ni más ni menos". "Lo que pedimos es que se establezca un calendario de reuniones del Consejo de Participación Ciudadana, que debe ser de al menos una reunión cada tres meses, todo ello sin contar las convocatorias extraordinarias que puedan producirse si suceden hechos relevantes", manifestó Díaz Marentes.

Suscríbete para seguir leyendo