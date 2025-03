Los impactantes testimonios tras la gran explosión de gas en Mieres: "Uno de los enterrados no se movía, pero de repente balbuceó"

La onda expansiva de la gran explosión que hizo temblar física y emocionalmente a todo Mieres ha dejado a casi medio centenar de vecinos de La Villa sin hogar, al menos momentáneamente. Son 49 las personas que, de momento, se hallan realojadas en la residencia universitaria. Todas comparten una historia espeluznante. Los afectados seguían ayer incrédulos tras la terrible vivencia. A Arturo Suárez lo pilló la deflagración entrando al portal del edificio anexo a la casa que saltó por los aires: "Me vino encima una lluvia de cascotes y de repente todo quedó negro y lleno de humo. Fue como una bomba; sin querer ofender, como lo que pasa en Gaza". Arriba, en el ático del inmueble, su mujer, Cristina Rodrigo, y su hijo Arturo se preparaban para salir a la calle: "Si nos pilla en el salón me parte al niño por la mitad", apunta la madre. El pequeño padece autismo. "No quiero volver a casa. El techo saltó por los aires", apunta el inteligente pequeño. "No quiere acercarse a las alcantarillas, está muy afectado", remarcan los padres.

Dos niñas, entreteniéndose con el conejo Coco- / D. M.

Cada una de las 49 personas realojadas tiene una historia sobrecogedora que contar. Lo curioso es que dan forma a un relato aterrador desde una sensación de alivio, propiciada por la increíble ausencia de víctimas mortales. "Lo normal es que hubiera fallecido al menos una decena de personas, sostienen José Enrique Menéndez y su mujer Leidy Cárdenas. La familia vive en una casa situada un poco por encima de la "zona cero". "Yo estaba en el salón y tenía la puerta de casa abierta. De repente, todo retumbó y una fuerza enorme me lanzó fuera del sofá y acabé en el suelo". Su hijo, Brian Menéndez, fue de los que, sin pensar en su propia seguridad, se adentró entre los escombros en busca de víctimas.

Houari Gacem y Samira Bauzor, con sus hijas en el comedor de Amicos. / D, M.

Un reducido número de vecinos, junto a tres agentes de la Policía Local, se descolgaron hasta el punto donde la deflagración golpeó con más violencia. Enterrados bajo ladrillos y maderos encontraron a dos jóvenes y a una mujer que se habían reunido en un pequeño patio interior público para charlar. "Escuchamos gritos y quejidos. Cuando llegamos, vimos a una persona que se quejaba y que intentaba mover los brazos y las piernas para poder liberarse". Este joven pudo salir, aún con dificultad, por su propio pie. Luego sacaron a una mujer que apareció bajo medio metro de cascotes. El tercer afectado no se movía y costó rescatarlo. Para entonces, ya había llegado al lugar personal de los servicios autonómicos de emergencias sanitarias. "Fue todo muy rápido. Había gritos y mucho humo. Pensamos que uno de los enterrados podía estar muerto, ya que no se movía, pero de repente empezó a balbucear". Brian Menéndez reconoce que era consciente del peligro: "Durante unos segundos pensé que podía repetirse la explosión, pero en ese momento te supera el ansia de ayudar a quien ves en apuros".

Lalos Jiménez (izquierda) recupera una foto que estaba en su casa. / D, M.

Ayuda es que lo ahora precisan las familias que han visto dañadas sus viviendas. El Ayuntamiento de Mieres y Cruz roja las han facilitado ropa y atención psicológica. La mayoría permanecerán alojados en la residencia del campus hasta que puedan volver a sus casas o se les facilite una vivienda social. El comedor solidario de Mieres (lo regenta la asociación Amicos) ya ha asumido la atención alimentaria. Más de veinte afectados almorzaron ayer en las instalaciones de la entidad. Entre los usuarios estuvieron Houari Gacem y Samira Bouzor, junto a sus cuatro hijos, la menor Amir, de 5 años. Esta familia argelina lleva residiendo en el barrio de La Villa unos tres años: "Los niños estaban jugando y fue como si estallase una bomba. Fue terrible ver como temblaba y volaban piedras. Por suerte, los niños están bien. No queremos ni pensar el peligro al que hemos estado expuestos". El terrible suceso les ha alterado la vida en un momento especial para ellos. "Estamos de ramadán y por lo tanto, de ayuno". El susto les ha encogido el estómago por completo.

Lolo Suárez, con la ventana de su casa destrozada / D. M.

Los tres hijos del matrimonio menores de 12 años, Arij, Afin y la citada Amir, están exentos de observar la práctica del ayuno y ayer comieron patatas y huevos fritos, además de un plato de macarrones con tomate, el menú que les sirvió Amicos. La asociación estima que tiene provisiones para atender las necesidades de los afectados durante algún tiempo, pero tendrán abiertas las puertas de su sede todas las mañanas de 9.00 a 11.00 horas para recibir donaciones.

Brian Menéndez, a la derecha, son su padre Enrique. / D, M.

Entre los desalojados hay muchos niños. Nerea Ledo pudo ayer al mediodía entrar en su casa para recoger algunos enseres antes de instalarse junto a Carlota, su hija pequeña, en la residencia. "Fue un infierno. Pensamos que se nos veía todo encima, algo terrible". Carlota tiene como consuelo la compañía de su mascota "Coco", un conejo bien adiestrado.

Otros temieron que nunca más verían a sus animales de compañía. Lalo Jiménez reside junto a su esposa en una de las casas más próximas al lugar de la explosión. "Me han dicho que todo está destrozado". Su vivienda es de las más dañadas. El matrimonio reconoce que ha salvado la vida por poco: "Estábamos de viaje en Galicia y llegados a las siete de la tarde. Nos habían dicho que había habido una explosión de gas, pero nunca pensamos algo tan tremendo". Lalo no pudo ayer acceder a su casa, a la que entraron sus hijos en compañía de los bomberos. Sobre la una de la tarde recibió una gran noticia. Le entregaron a "Misi", su gato: "Lo dábamos por muerto", apuntaba emocionado este jubilado. Minutos después, su hijo Berto le daba otra grata alegría. Aparecía con una foto antigua de Lalo con su nieto mayor. La familia celebró recuperar este recuerdo como un golpe de buena fortuna. Y es que entre los vecinos, pese al horror vivido, late un sentimiento de alivio: "Podíamos haber muerto todos".

Cristina Rodrigo y Arturo Suárez, coin su hijo Arturo. / D. M.

Uno de los operarios del gas que resultó herido también siente que la suerte le acompañó. "Estamos vivos porque la camioneta paró gran parte del impacto de la onda expansiva". Al menos, este trabajador tiene algo a lo que asirse para encontrar una explicación al hecho de seguir vivo, pero son muchos los vecinos que simplemente se encogen de hombros cuando reviven la explosión: "Todo el mundo habla de un milagro y, sí, es un milagro que no haya muertos".

