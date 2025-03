"Los niños estaban jugando y fue como si estallase una bomba": la apocalíptica estampa que dejó la explosión de Mieres en casa de Houari y Samira

Son muchos los vecinos afectados por la explosión de gas de Mieres que están a la espera de poder regresar a sus hogares. Parte de ellos ya recibieron permiso para hacerlo en la tarde de este miércoles, otros deberán esperar más tiempo y algunos ya asumen que deberán buscar un nuevo techo. Houari Gacem y Samira Bauzor, un matrimonio argelino con cuatro hijos menores de edad, vieron como saltaba por los aires gran parte de la techumbre de su vivienda: "Está muy dañada y no creo que podamos volver. Hasta ahora el Ayuntamiento y asociaciones como Cruz Roja y Amicos nos están tratando muy bien", señala Houari. La familia está alojada, como muchos otros afectados, en la residencia del campus de Barredo. "De momento estamos muy bien, muy agradecidos por toda esta ayuda y esperamos que no se olviden de nosotros con el tiempo".

Houari Gacem y Samira Bauzor, con sus hijas menores, en el comedor social de Amicos. / D. O.

La menor de los niños, Amir, tiene 5 años. Esta familia argelina lleva residiendo en el barrio de La Villa unos tres años. Houari no estaba en casa en el momento de la explosión, pero sí su familia. "Los niños estaban jugando y fue como si estallase una bomba. Fue terrible ver cómo temblaba y volaban piedras. Por suerte, los niños están bien. No queremos ni pensar el peligro al que hemos estado expuestos". El terrible suceso les ha alterado la vida en un momento especial para ellos. "Estamos de ramadán y por lo tanto, de ayuno". El susto les ha encogido el estómago por completo.

Huari se encontró un panorama desolador al llegar a la vivienda, con ventanas arrancadas y el techo dañado. Y al pie de la casa, un montón de escombros.

Este miércoles, una gigantesca retroexcavadora de 60 toneladas de peso y 27 metros de altura movilizada por la empresa Excade comandaba las labores de desescombro en el barrio de La Villa que, poco a poco, deja de parecer una zona de guerra. Al tiempo que se ha va allanando la montaña de ladrillos, hierros y madera que ocupó el espacio que dejaron las tres casas arrasadas por la explosión de gas, el casi medio centenar de vecinos afectados comienza a ver más próximo el regreso a sus hogares. Algunos, los menos golpeados, ya pudieron retornar este miércoles a sus casas.

Iván Álvarez muestra los daños de su vivienda.

María Fernández, cuya vivienda se encuentra justo a la vuelta de la esquina de la "zona cero", dice que "está siendo una experiencia terrible. Yo estaba trabajando cuando pasó todo y al llegar a casa no pude entrar a ver si mis tres perros y tres gatos estaban bien. Hasta el día siguiente no pude acceder al interior y comprobar que estaban vivos. Son como mi familia".

María Fernández sigue las tareas de desescombro desde la terraza de la casa de su hermana.

María Fernández se ha instalado temporalmente en casa de su hermana, que vive también en el barrio, en un ático justo enfrente del lugar de la deflagración. Desde la terraza contemplaba este miércoles al mediodía el avance de los trabajos de desescombro y se acordaba con pena de la vecina de 64 años que residía en la casa que explotó y que sufrió el mayor daño. La mujer está muy grave en la unidad de Quemados del Hospital La Paz de Madrid: "Es una persona maravillosa, muy alegre. Siempre está sonriente y es muy cariñosa con todos".

Los vecinos explican que compró la vieja casa, de tres plantas, hace unos tres años y que la había reformado ella misma: "Solo le quedaban rematar detalles en el piso bajo. Trabajó mucho y lo estaba dejando todo muy bonito. Nos decía que quería venderla para marchase a vivir a Valencia, donde residen sus hijos".

Una hija de la herida pidió intimidad para la familia y que no se difundan ni datos personales ni imágenes de su madre, ya que hubo vecinos que sacaron fotos de su rescate en las que se pueden apreciar las terribles quemaduras que sufrió.

Otros vecinos han tenido más suerte. A no más de cincuenta metros de la casa de Houari Gacem y Samira Bauzor reside Iván Álvarez, que también ha sido realojado en el campus. Este miércoles ya tenía acceso a su residencia. "La estábamos arreglando y cuando me dijeron que había reventado todo pensé que me había quedado sin casa. Ver que sigue en pie es un alivio, ya que me encuentro muy a gusto en ella", indica. En el momento de la explosión se encontraba en la zona de Oñón: "Sentí el estruendo, pero no pensé que era en esta zona, pero llamaron y regresé a toda velocidad. No daba crédito a lo que me encontré".

Los vecinos se encuentran desde el lunes en estado de "shock". Resumen su situación emocional con una frase muy elocuente: "No sabemos si quejarnos de nuestra mala suerte o dar gracias de la fortuna que hemos tenido".

Asesoramiento

La Oficina de Consumo de Mieres dará asesoramiento a las víctimas de la explosión de La Villa "para ayudarlas en los trámites que necesiten ante sus compañías de seguros, habilitando un servicio gratuito de apoyo específico para las familias afectadas en una tramitación excepcional debido a la gravedad y al alcance de los hechos", indicó el gobierno local.

La oficina, puesta en marcha a través de un convenio de colaboración entre la Unión de Consumidores de Asturias-UCE y el Ayuntamiento, se encuentra ubicada en la calle La Vega, 37 y abre de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas (los martes y miércoles, también de 16.00 a 19.00 horas), pudiendo pedirse cita previa en el teléfono 985 92 24 58. "El objetivo es garantizar que quien lo necesite pueda tener el asesoramiento necesario para todo el papeleo (estudio de la póliza, dar parte a la aseguradora…) Todo para ayudar en un momento complicado", apuntaron los responsables municipales.