Mieres y Principado buscan viviendas de emergencia, incluso fuera del concejo, para las familias más afectadas por la explosión

Los vecinos más afectados por la explosión que este lunes paró el corazón de Mieres serán realojados en viviendas de emergencia. Así lo confirmaba el Alcalde, Manuel Ángel Álvarez, que explicaba que el gobierno local, y en concreto la Vicealcaldesa y responsable del área de Derechos Sociales y Vivienda, Teresa Iglesias, ya está trabajando con el Principado para buscar inmuebles en los que las familias que han visto desaparecer sus casas o los que las tengan más afectadas puedan volver a vivir. Paralelamente, los trabajos de desescombro de la zona siguen a buen ritmo, mientras que los técnicos municipales revisan los edificios aledaños a la "zona cero" para comprobar que sus habitantes puedan regresar a los mismos. En cuanto los heridos, siguen estables dentro de la gravedad, especialmente la mujer trasladada a la unidad de Quemados del hospital de La Paz, en Madrid.

El regidor mierense volvía en la mañana de este jueves a la zona de la explosión. Allí, explicaba el proceso para el realojo de los afectados: "Desde el momento que vimos la situación que había y analizamos lo ocurrido, la Vicealcaldesa se puso en contacto con la Consejería de Vivienda para buscar soluciones". En este sentido, relataba Álvarez, "se buscaron y se están buscando viviendas de emergencia para realojar a algunos vecinos, ya que algunas familias han perdido su casa y todo lo que había en ellas". No solo serán los moradores de las viviendas derruidas a los que haya que reubicar. "Seguramente haya otros vecinos que necesiten de un tiempo considerable para la rehabilitación de los destrozos causados, y también será necesario darles una solución", explicaba el regidor. Así, se está trabajando en habilitar estas viviendas de emergencia, que no solo se ubicarían en Mieres, sino en concejos cercanos como Langreo. Además, a aquellos vecinos que precisen de menos tiempo para reparar los daños, se les mantendría, a priori, en la residencia de estudiantes del campus universitario de Mieres.

Mientras que se hacen gestiones en los despachos, sobre el terreno los trabajos no cesan. "Las labores de desescombro siguen a buen ritmo, aunque hay que tener en cuenta de que se están sacando los residuos de una zona complicada y que conllevan trabajos muy laboriosos", relataba el Alcalde. El objetivo es que este mismo viernes se despeje una zona muy determinada, que sería donde se habría producido la detonación, para que los agentes de la unidad Científica del Cuerpo Nacional de Policía puedan ahondar en la investigación sobre las causas del suceso.

Visitas

No solo los obreros y las máquinas están trabajando en la zona. Además del dispositivo de vigilancia que está llevando a cabo la Policía Nacional, también los técnicos municipales siguen analizando vivienda por vivienda. "Tenemos a nuestros técnicos y técnicas municipales visitando ya viviendas con familias para comprobar que no hay daños estructurales y que los afectados pueden volver a sus casas", relataba el regidor. En concreto, en la jornada de este jueves se estaban centrando en los dos edificios dañados cuyas fachadas principales dan hacia la calle Ramón y Cajal. "En principio nos dicen que no hay daños estructurales, pero todo se está revisando poco a poco", indicaba Manuel Ángel Álvarez. Minutos antes, una vecina que acababa de visitar su domicilio salía de allí aliviada. "Acabamos de ver a una mujer que ha comprobado que no hay daños en su casa y que prácticamente ya va a poder volver a vivir allí, pero seguramente veamos caras de otros vecinos que van a necesitar bastante más obra y reparación", indicaba el Alcalde. Es a estas personas a las que se les está buscando una solución en forma de vivienda de emergencia.

Por último, el regidor también informó sobre el estado de los cuatro heridos que siguen hospitalizados, y cuyo estado es, en general, estable. El Alcalde, que mantiene un contacto continuo con las familias, explicaba que la paciente más grave (64 años) sigue estable, y como relataba el miércoles, a la espera de su evolución en unas próximas horas decisivas. "Hablé con la hija de la herida y la verdad es que está bastante grave, pero bueno, esperemos que vaya poco a poco evolucionando y pueda salir adelante", explicó el regidor, que señaló que "tiene heridas y quemaduras complicadas, y por lo tanto la recuperación es muy lenta". La mujer presentaba quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo cuando lograron sacarla de los escombros, e inmediatamente fue trasladada a Madrid, a la unidad de quemados del hospital de La Paz, tras recibir las primeras atenciones y ser estabilizada.

Los dos heridos que están en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) también siguen mejorando. "Al chico más joven (22 años) le quitaban la sedación ayer (por el miércoles), e iba respondiendo bien, mientras que la mujer del operario herido (47 años) me comentaba que se le va notando la mejoría y que se está recuperando", relataba el alcalde de Mieres, que daba cuenta por último de la víctima hospitalizada en el propio concejo: "El herido más leve (21 años), que está en el hospital Vital Álvarez-Buylla, tenía programada para hoy la operación de la clavícula".