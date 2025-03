Laviana afronta "la mayor inversión en cultura de su historia" en el cine Maxi

"Un verdadero hito histórico y cultural, no solo para Laviana y la cuenca del Nalón, sino para toda Asturias". La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, visitó este jueves el cine Maxi de Pola de Laviana, cerrado desde 1998 y que el Ayuntamiento acaba de comprar por 218.000 euros. El alcalde, Julio García, resumió el proyecto en pocas palabras: "Estamos ante la mayor inversión en cultura en la historia de Laviana". Consejera y Alcalde, acompañados de otros miembros de la Corporación, visitaron ayer el edificio, obra del arquitecto Juan Manuel del Busto, y los dos coincidieron en la importancia de recuperar ese patrimonio cultural, que "además se recupera con un destino cultural", apostilló Gutiérrez.

Ambos saben que por delante queda un largo camino y mucho dinero, así que Ayuntamiento y Principado se han fijado una hoja de ruta. El Alcalde dibujó plazos a grandes rasgos. "Si en lo que queda este mandato –que concluye en 2027– logramos rehabilitar la fachada, definir qué es lo que vamos a hacer en el cine Maxi y plasmarlo en un proyecto, me doy por satisfecho". El próximo mandato será el de buscar financiación y ejecutar la obra. No hay una cifra pero serán varios millones de euros, no menos de cinco.

"Definir los usos es fundamental para luego hacer el proyecto de rehabilitación", explicó la Consejera. Ese plan de usos lo elaborará su departamento con la colaboración de expertos, del Ayuntamiento y de todo ciudadano que quiera aportar ideas. Un proyecto abierto a todos para recuperar parte de la historia cultural de Asturias.

