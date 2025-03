La pesadilla que quitó el sueño a Benjamín y se ha llevado por delante su casa en Mieres: "De no haber retrasado un poco la siesta, estaría muerto"

Benjamín García es uno de los vecinos más populares y queridos de La Villa. Próximo a cumplir 57 años, creció jugando entre las caleyas del ahora gastado barrio. Es una persona de costumbres. Siempre le ha gustado la calma que emana de este rincón fundacional de Mieres y rara vez se salta su siesta tras comer en el centro social de personas mayores. Su rutina establece un buen descanso sobre las cuatro de la tarde. A ello se encaminaba el pasado lunes cuando, a falta del último par de recodos para llegar al hogar, sintió una explosión que le sonó como "una bomba". Intuyendo lo peor, giró dos esquinas y la cotidiana imagen de su vivienda familiar había desaparecido. Solo había "humo, cascotes y gente llena de sangre". El paso de los días le ha llevado a una aterradora reflexión: "Si no me llegó a retrasar un poco y me pilla durmiendo la siesta, ahora estaría muerto", sentencia Jamo, como le llaman sus muchos amigos.

Este mierense lo ha perdido todo. La casa familiar y con ella todas sus pertenencias, incluidas las que están impregnadas de vivencias y emotivos recuerdos. "Me quedé con lo puesto, pero como tengo tantos amigos, me han ido dando ropa y todo lo que necesito para ir tirando hasta que me faciliten una nueva residencia". Benjamín García no es de los que podrán volver a casa una vez el eco acabe de encubrir el ruido de la terrible explosión de gas. El inmueble en el que ha vivido durante medio siglo se ha vaporizado. "He perdido todas las fotografías de mis padres, la ropa. Pero no me quejo, porque sigo vivo. Lo puedo contar" .

Son tres las casas de La Villa que la explosión del lunes volatilizó. Una es la que saltó por los aires tras convertirse en el contenedor de la fatídica bolsa de gas que ejerció de detonante. En ella residía María, la mujer de 64 años que permanece grave en la Unidad de Quemados del Hospital de La Paz. "Nos llevábamos muy bien. Era muy educaba y atenta. Siento un montón lo que le ha pasado", apunta rápido Benjamín. Pared con pared, se encontraba otra vivienda de tres pisos en avanzado estado de ruina. A continuación, igualmente sin separación, estaba la de este apreciado mierense que ha convertido su discapacidad en un ejemplo de como la integración puede traducirse en un enriquecimiento comunitario : "Jamo es lo mejor de La Villa y todos lo queremos", destacan desde la asociación de vecinos.

Benjamín asomado al balcón de su vivienda ya desaparecida, con unos niños jugando en los alrededores, y la casa que explotó al fondo, con algunos desconchones en la fachada. | D. MONTAÑÉS / David Montañés

En realidad, la casa de Benjamín García tuvo que demolerse por completo debido a que fue pasto de las llamas. "Primero comenzó a arder la que está al lado de la que explotó y luego el fuego saltó a mi casa". No puede dejar de sospechar que su hogar podía seguir en pie de haberse demolido en su momento el inmueble que transmitió el incendio. "Estaba en ruinas y habíamos pedido muchas veces que lo derribasen, pero nada se hizo. Ya no vale la pena darle más vueltas, pero las cosas son así".

Benjamín no tiene problemas económicos. Desde la muerte de su padre hace unos cinco años vive solo, pero se siente muy acompañado. "Soy el más famoso de la zona", presume. No anda descaminado. Le encanta el fútbol y es un entusiasta seguidor del Sporting de Gijón y del Barcelona. Hasta eso se ha tambaleando. "El carné del Sporting se me quedó entre los escombros, como todo, aunque ya me han mandado otro. Y también perdí unos bastones de la peña barcelonista. El miércoles pude escuchar el partido de la champions por la radio porque Chirri, el concejal (César Menéndez), llegó y me regaló una".

Este siempre risueño mierense no pudo contener una mueca de congoja cuando vio como ardía su casa: " Es muy duro estar justo al lado y ver como desaparece todo lo que tienes". Pero no se ha dejado abatir por el tormento. No ha faltada alguna sorpresa agradable. Tras el susto, se acordó que tenía 900 euros guardados en una cartera para sus gastos mensuales. "Los bomberos revolvieron entre los escombros y he recuperado el dinero", comenta satisfecho. Sonríe, sin contestar, cuando un vecino le apunta en broma que "al final el dinero es lo más importante".

En realidad, lo más valioso para Benjamín es disfrutar de lo cotidiano. El drama que ha azotado la vida de los vecinos de La Villa no cambiará eso. "El martes ya estuve con mi club en el Carnaval y ganamos el tercer premio", destaca. La vida sigue, en su caso, gracias a una tardía y nunca consumada siesta. Con todo, el buen talante ante la adversidad no despoja de trascendencia a los problemas. A Benjamín le rebosan, ya que lleva meses a la espera de una cirugía. Al tiempo, este mierense espera que las administraciones le faciliten pronto una vivienda. De momento, dice que está relativamente cómodo en la residencia del campus. Y lanza una advertencia: "De ahí no me muevo hasta que vuelva a tener una casa".

