El PP reclama iluminar los túneles de la nacional entre Oviedo y Mieres

José Manuel Rodríguez "Lito", senador asturiano por el Partido Popular, considera que, tras más de una década, "no caben excusas para no acometer la iluminación de los peligrosos túneles, en especial para los ciclistas, de la carretera nacional 630 entre Oviedo u Mieres". El proyecto de iluminación de los túneles se redactó en noviembre de 2012 y desde entonces está sin ejecutar, "supuestamente por falta de recursos económicos, pero ya han pasado demasiados años y la situación no ha cambiado", apuntó.

Rodríguez visitó este jueves la zona acompañado por la diputada regional del PP y portavoz de Infraestructuras, Cristina Vega; el portavoz del PP en Morcín, Luis Felipe González, y el edil mierense, Víctor Ferreira. El PP presentará una iniciativa parlamentaria en el Senado sobre "la necesaria y tan demandada iluminación de los cinco túneles de uno de los tramos más frecuentados a diario por ciclistas y cicloturistas en el Principado de Asturias, y paso obligado para acercarse a puertos de montaña tan emblemáticos como L´Angliru, en el concejo de Riosa", como resaltaron los responsables populares, que recordaron que "el propio gobierno socialista de Adrián de Barbón remitió hace poco más de un año a la Demarcación de Carreteras la necesidad de iluminar estos túneles por seguridad y al entender que es una obra necesaria". Así las cosas, el PP "insta al gobierno de Pedro Sánchez a que ejecute el proyecto y ponga fin a la peligrosidad y riesgos de accidente". Así lo hará saber con una pregunta en el Senado.

