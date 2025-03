Un culete por el Antroxu

El ensordecedor ruido fue este viernes bienvenido en Mieres. Porque nada tenía que ver con el suceso que se produjo el pasado lunes, sino que la explosión fue de alegría, luz y color. Mayores y pequeños festejaron en gran Antroxu de la villa, con un desfile colorido del que cientos de personas disfrutaron desde las calles aledañas. A partir de ahí, la noche se hizo larga para unos y corta para otros, pero la realidad es que el carnaval levantó el ánimo de una ciudad que llevaba viviendo una semana con el corazón encogido. Y que mejor para festejar que un culete de sidra, máxime cuando el Ayuntamiento había decidido que en este 2025, el carnaval iba a ambientarse en un homenaje a la cultura sidrera.

No faltaron los disfraces clásicos: superhéreos, personajes de películas como el Zorro, los mosqueteros o el elenco de la guerra de las Galaxias, con mucho Darth Vader suelto. Tampoco los videojuegos fueron ajenos a la temática de disfraces, desde Mario Bros y su hermano Luigi a su archienemigo Bowser. La historias siempre es un gran nicho donde buscar disfraz para el Antroxu, y así se vio en Mieres: vikingos, indios y vaqueros, trogloditas... Y como no, las profesiones. Este viernes no faltaban médicos, enfermeras, policías, bomberos... Eso sí, mucho más relajados que hace unos días. Y si alguno necesitaba del humor, no fueron pocos los payasos que se pusieron sus mejores galas para salir por el Antroxu.

El grupo turonés que bajó a Mieres la peste negra. / Fernando Rodríguez

En las aceras, las familias disfrutaban del espectáculo. "Nos encanta el Antroxu y el de Mieres siempre es una parada obligatoria", señalaban Fátima Fernández y Jesús Martínez, dos esquimales naturales de Gijón, que confesaban tener bien aprovechado el disfraz recorriendo los carnavales por Asturias. Manuel Álvarez estaba junto a su mujer y sus hijos: "junto con la cabalgata de Reyes, este es uno de los días que más nos gusta del año porque ver a los pequeños alucinar con los trajes y las carrozas que vienen es una pasada".

Entre las carrozas, desde Turón bajaba la peste negra en Venecia, con una caracterización lúgubre pero divertida. El desfile tuvo un circo, con sus leones y sus lanzadores de cuchillos, y también un espectáculo musical, como fue la carroza dedicada a "Thriller", de Michael Jackson. Precisamente este grupo, de una veintena de integrantes, llevaba un mensaje de cariño hacia las víctimas de la explosión del lunes: "Mieres es La Villa". José López era uno de los integrantes: "somos todos de Mieres y hay que apoyar a la gente", señalaba.

Velatorio

Ya desde por la mañana, Mieres se empapó de ese ambiente festivo gracias al llamado velatorio de "La Truchona". El característico personaje que preside el Antroxu mierense, ataviado con botella de sidra y montera picona, fue acompañado por los alumnos del colegio Aniceto Sela, encargados del pregón, en un acto que se celebró en la plaza consistorial. La lluvia amenazó con caer pero respetó mayormente el desfile. Sobraba el agua porque para beber, como buena embajadora, la Truchona tenía sidra asgaya.

