Las pioneras del hockey en línea debutan el 8M

Coja papel y boli y apunte estos nombres: Inés Bocos, Stephenie Cadavieco, Aroa García, Ivette Castro, Julia Méndez, Leire Cano, Lía Iturrrate, Noa Rodríguez, Amaia Mouzo y Nora Magdalena. Ellas son las primeras mujeres asturianas que formarán parte de la selección regional de la disciplina de hockey sobre patines en línea. Su carrera comenzaba un día muy significativo, el 8 de marzo, día de la Mujer, en el que por primera vez entrenaron juntas. Fue en el polideportivo de Santa Cruz, en Mieres, que se convertirá prácticamente en su sede para prepararse de cara al Campeonato de España, primera competición que afrontarán. Con sus sticks le dieron al disco para romper un nuevo techo de cristal.

Así se lo hizo saber el presidente de la Federación de Patinaje del Principado, Pedro Rey, que junto a Alberto Villa, responsable del comité de hockey en línea vieron el primer entreno del grupo. "Estuve hablando con ellas y explicándoles que son pioneras y que es algo que tienen que llevar con mucho orgullo, que no dejen nunca el deporte, porque aunque los resultados no acompañen al principio, es lo lógico, son un ejemplo", relataba el responsable federativo mientras las seis jóvenes que este sábado fueron a Santa Cruz realizaban ejercicios de preparación sobre la pista dirigidas por Astor Suárez.

Una jugada durante el entrenamiento en Santa Cruz. / A. Velasco

La idea de formar una selección de esta disciplina poco conocida surgió de una demanda de los clubes asturianos, que querían que los deportistas que llevan unos años en esta disciplina pudieran competir en un campeonato de España. Sin embargo, en un principio solo se planteaba la creación de un grupo masculino. "La Federación toma el testigo y pensamos en hacer un esfuerzo económico junto con los padres de los leleccionados para llevar esto adelante", explica Pedro Rey, que agrega que "aunque hay más chicos practicando el deporte y solo se puso sobre la mesa la selección masculina, desde la Federación dijimos que no, que tenía que ser masculina y femenina". El responsable de la Federación indicó que "nosotros llevamos años, desde la directiva que Polanco, en la que la igualdad es un signo inequívoco, así que salió también la selección femina".

Las chicas, de 14 y 15 años, están ya inmersas en la preparación del torneo Nacional que será en mayo en Jaca. "Hay pocos entrenamientos por delante, y es verdad que a nivel nacional no somos una potencia, pero lo que está claro es que ellas van a hacer lo que puedan, llegar hasta donde lleguen, y estaremos muy orgullosos", señalaba el presidente sin perder ojo de los deslizamientos y lanzamientos que las jóvenes iban realizando durante el entreno.

Durante la charla previa, Pedro Rey les contó una anécdota para que vieran la importancia del paso que suponía para ellas ser las primeras en formar la selección asturiana. "Les comentaba que hasta finales de los años 80, no es que las chicas no participaran en este deporte, sino que estaba prohibido que lo hicieran", señalaba el presidente, para agregar que "en 1986, fue una chica catalana la primera que logró, en el juzgado, su derecho a participar en una competición de hockey con chicos". "Afortunadamente eso es el pasado, pero ahora se necesita que también ellas continúen con ese legado, que no dejen el deporte, y que con 40 años se puedan juntar e ir a jugar la pachanga del domingo con las amigas con las que empezaran de pequeñas. Eso sería un gran éxito".

En lo que dura la conversación Inés Bocos, Stephenie Cadavieco, Aroa García, Ivette Castro, Julia Méndez y Leire Cano - el resto de compañeras estaban en diversos campeonatos- acabaron el entreno. Posan para una foto histórica. Son mujeres que han patinado sobre un techo de cristal.

