"Las políticas feministas siguen siendo una prioridad para el Ayuntamiento de Langreo"

Marina Casero es concejala de Juventud, Igualdad, Cooperación Internacional y LGTBI en el Ayuntamiento de Langreo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Langreo ha llevado a cabo una programación especial, así como una campaña junto al resto de ayuntamientos del Nalón. Además, la Concejalía de Igualdad ha habilitado un servicio especial de autobuses para acudir a la manifestación que se celebra en Gijón. La marcha, que lleva el lema "Avanzamos imparables. Resistimos dando tira" supone una de las vías más potentes de reivindicación en este 8M.

-Parece que, a pesar de lo conseguido, queda mucho que reivindicar. Como viene siendo habitual, hay una directriz general en todos los ayuntamientos de la Mancomunidad. ¿Qué nos puede contar de esta nueva campaña?

Este año los cinco ayuntamientos del Valle nos hemos unido bajo el lema "Hilos de sororidad. Redes de vida". Una campaña con la que intentamos poner en valor la acción colectiva y, en parte, volver a nuestros orígenes. La historia de las mujeres, especialmente de las mujeres obreras, siempre ha estado marcada por la unión. Cuando las rederas y ataderas gallegas se sentaban en corro para tejer, no solo arreglaban una red, sino que reparaban partes de sí mismas porque el compartir entre mujeres y romper los pactos de silencio patriarcales salva vidas. Y esta es un poco la idea que hemos querido plasmar con la campaña de este año.

-Este año la desgracia y la lacra de la violencia de género llegó al valle con el asesinato de Karilenia, el pasado 1 de febrero. ¿Cómo se vivió este episodio?

La tragedia y el dolor atravesaron Langreo en febrero. Fueron unos días horribles para todo el municipio. Cuando solemos hablar de violencia machista, por desgracia, convertimos a las víctimas en estadística. Sin embargo, hasta que no le ocurre a tu vecina —y tú eres testigo de ello—parece que se trata de una realidad que queda lejos, que aquí no pasa, que no tiene cabida o lugar.

Para este ayuntamiento ha sido un duro golpe: no es agradable abrir el año por noticias como esta, pero es una realidad a la que no podemos dejar de mirar ni de prestar atención. Desde el Ayuntamiento de Langreo seguiremos demostrando que las políticas feministas son una prioridad para nosotros.

-¿Cómo ha afectado este asesinato a los langreanos como sociedad?

Hemos de tener en cuenta que un hecho tan fatídico como este implica poner cara a las víctimas y vivir el dolor en primera persona, no a través de un televisor. Los asesinatos machistas En este sentido, los centros educativos nos han dado un gran ejemplo: han puesto su granito de arena en la consecución de una igualdad real y han condenado de la forma más enérgica posible este asesinato machista.

-Desde el comienzo de la legislatura se ha apostado por la importancia de los programas de coeducación en igualdad. ¿Se está viendo este trabajo?

Precisamente, este suceso puso de manifiesto que la juventud langreana está sensibilizada. Desde el Ayuntamiento debemos seguir apoyándola. Por este motivo, continuamos preparando proyectos para seguir trabajando en esa línea. Afortunadamente, Langreo dispone de profesorado comprometido con la erradicación de la violencia de género que nos abre las puertas de las aulas. La prevención es una de nuestras obligaciones como institución.