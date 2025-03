"La gran empresa debe devolver todo lo que le dimos"

Elena Morán Montes (Ciaño, Langre, 51 años) acaba de ser elegida secretaria general de Comisiones Obreras (CC OO) del Nalón. Trabajadora del servicio de la Universidad de Oviedo lleva afiliada al sindicato desde 1995. Sucede en el cargo a Esther Barbón.

¿Qué le lleva a tomar la decisión de asumir el cargo de secretaria general de CC OO en el Nalón?

Siempre estuve involucrada en el sindicato, es la educación que recibí. Al empezar a trabajar, desde Comisiones Obreras siempre me ayudaron y me apoyaron, y eso me impulsó a involucrarme de una manera más activa, que ahora se concreta en la secretaría general.

¿Con qué actitud llega?

Afronto el reto con mucha ilusión y muy contenta con el equipo que hemos formado. Está parte de la ejecutiva anterior, veteranos que estoy segura de que nos van a ayudar mucho, y jóvenes de muchos ámbitos con muchas ganas de trabajar. En total somos diez personas con mucha ilusión y muchas ganas. Seguiremos una línea continuista porque creo que la anterior ejecutiva, la de Esther Barbón, hizo un gran trabajo.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta?

Tenemos claro que queremos una cuenca del Nalón para vivir y para trabajar, es lo que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo.

Representa a los trabajadores de cinco concejos, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.

Entendemos la comarca como un todo. Hay una cabecera industrial, en los concejos de Langreo y San Martín. Laviana sería un puente entre esa zona y la del alto Nalón, donde los concejos de Sobrescobio y Caso deben tener un turismo sostenible que genere empleo de calidad.

Pero la gran industria....

Está Hunosa, que no podemos olvidar que es una empresa pública. Hunosa debe liderar una transición energética que genere puestos de trabajo. Otras empresas, como Iberdrola o Duro Felguera, tienen terrenos muertos en el valle del Nalón. Si no van a hacer nada con ellos, deberían cederlos a precios asequibles.

En los terrenos de Nitrastur, propiedad de Iberdrola, está proyectada la gran lavandería sanitaria central de Asturias y también está en el punto de mira de l consorcio Tess Defence para instalar la fábrica de vehículos militares que prevé para Asturias.

La lavandería es un proyecto muy atractivo. En cuanto a la fábrica de vehículos militares. todavía no hay nada concreto. De todos modos, todo lo que sea crear empleo es muy positivo para la Cuenca.

¿Esas grandes empresas están en deuda con el valle del Nalón?

Deben devolver a la Cuenca todo lo que les dimos. El sentimiento generalizado es que expoliaron la Cuenca. Se aprovecharon de trabajadores y recursos cuando había cuantiosos beneficios y ahora que esos beneficios no son tan cuantiosos deben seguir apostando por el territorio. La Cuenca del Nalón tiene que ocupar el lugar que le corresponde.

¿Cómo es su relación con los ayuntamientos de la comarca y con sus trabajadores?

Somos el principal sindicato de la comarca, con unos 3.000 trabajadores afiliados. Somos defensores del sector público, por lo que la relación con los ayuntamientos es muy buena. Los alcaldes han estado en el congreso en el que se me eligió secretaria general y las sensaciones son muy buenas. Nos han tendido la mano para trabajar juntos.

