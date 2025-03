Treinta vecinos de Mieres siguen fuera de sus casas por la explosión de gas del día 3 de marzo

Ya ha pasado una semana desde la brutal explosión de gas en el barrio de La Villa de Mieres, y la prioridad es buscar solución en forma de alojamiento a las familias cuyas viviendas quedaron más dañadas. Este lunes, la residencia de estudiantes del campus de Mieres, donde todavía pernoctan una treintena de afectados, sirvió de lugar de encuentro para que el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, y el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, acompañados por personal técnico, se reunieran con los vecinos para explicarles cómo va el proceso de realojo. Zapico anunció in situ que ya hay una decena de viviendas de emergencia preparadas para cubrir las necesidades de estos ciudadanos. La entrega más inminente se producirá en los próximos días, y será para Benjamín García, cuya casa quedó reducida a escombros tras la explosión.

Tras el encuentro entre responsables políticos y vecinos, Zapico quiso mandar en primer lugar un mensaje de "solidaridad y de afecto y un deseo de pronta recuperación a todas esas personas que siguen hoy en centros hospitalarios". El Consejero quiso destacar que "el engranaje está funcionando, y desde el primer minuto ha habido una muy buena coordinación y una muy buena respuesta por parte del Ayuntamiento, por parte de las Fuerzas de Seguridad, por parte de los equipos de rescate, en definitiva por parte de todos los servicios públicos ante la envergadura y la magnitud de este problema". En el caso de su departamento, indicó que "hay que facilitar a todas estas personas el que puedan recuperar su ritmo de vida normal, a la mayor brevedad, y en ese sentido tenemos ya un número de inmuebles a su disposición, que van a permitir ir dando respuesta a las necesidades que vayan surgiendo durante los próximos días". En este sentido, cifró en una decena los pisos disponibles, tanto en el concejo Mieres como en Langreo. Ahora, será el Ayuntamiento el que deberá ir trasladando "las necesidades para cada caso concreto".

Ovidio Zapico quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a las personas afectadas por la explosión, de manera que tengan la garantía de que "que se les va a dar respuesta". "Tenemos el ejemplo cercano de que podemos tener viviendas de emergencia cuando suceden casos como este, o como el que sucedió en Gozón al caer el tejado de una vivienda, logrando realojar a todas aquellas personas afectadas, en este caso en el concejo de Siero". En el caso de La Villa, "hay una bolsa de viviendas en todos los concejos de Asturias, pero creemos que con lo que hay en Mieres -que se ubican en el casco urbano, Santullano y Turón- podremos hacerlo, y en el caso de que se necesiten más están preparadas en Langreo", cerró el Consejero.

Manuel Ángel Álvarez señaló que se están buscando soluciones rápidas: "Tenemos a uno de los vecinos, a Jamín (Benjamín García), que quedó sin casa. Esperamos que en los próximos días, Jamín pueda disponer de una vivienda de emergencia", apuntó. Lo que se viene en los próximos días, algo que ya sucedía este mismo lunes, es que los técnicos y los peritos de las compañías de seguros van a ir visitando las viviendas más afectadas y valorando cada caso, lo que determinará cuántas familias más van a necesitar de una vivienda durante una temporada. Álvarez explicó que ahora mismo en el campus de Mieres hay todavía alojadas una treintena de personas.

Investigación

Por otra parte, el regidor también indicó que la Policía Científica había estado trabajando durante la mañana en la zona de la explosión. Una investigación cuya toma de pruebas y muestras estaría llegando a su fin, para que "ya desde mañana los vecinos puedan volver a entrar en sus casas, con bomberos y técnicos, tal y como lo hicieron ya los vecinos de los inmuebles menos afectados". El objetivo, dijo, es "poder ya comprobar in situ la situación de los inmuebles y que los peritos de los seguros empiecen a valorar". "Habrá que ver si algunos vecinos pueden volver ya a vivir en sus casas o no, en función de los desperfectos". Respecto a los resultados de la investigación, de momento el regidor no contó grandes novedades. "Lo único que sabemos es que la explosión estuvo producida por un escape o una bolsa de gas, y ahora la Policía Judicial es la que tiene que determinar a través de las pruebas que recogen y han recogido, qué es lo que pudo haber pasado, entre otras cosas porque aunque haya sido un accidente, trabajar para que en la medida de lo posible no vuelva a suceder", dijo Álvarez.

Heridos

Para finalizar, el Alcalde también volvió a pronunciarse sobre la salud de los heridos. Los dos vecinos que permanecen en el HUCA han pasado ya a planta. "Dentro de lo que cabe están más o menos bien, en planta, y con ganas de volver a su casa, que esperamos sea los próximos días", dijo.

Y en el caso de la herida más grave y la más preocupante, sigue con una lenta evolución. "La mujer que está en el hospital de La Paz en Madrid sigue grave, y parece ser que ahora los médicos están retirándole poco a poco la respiración artificial y haciéndole pruebas a ver como responde", finalizó.