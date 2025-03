El director de la estación de esquí de Pajares, tajante: "El coordinador de remontes y pistas carece de cualificación y el Principado lo sabe"

La situación del jefe de explotación y coordinador de remontes y pistas de Pajares se ha convertido en el principal tema de discusión del complejo invernal. El director de Valgrande, Javier Martínez, aseguraba en la Junta General del Principado que desde el año 2019 llevaba avisando a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte de la incapacidad del trabajador, y aseguró que la administración autonómica no había aportado ninguna solución en más de un lustro.

El responsable de Pajares compareció en la Junta a petición de Vox. Explicó que tanto él como las ingenierías responsables del mantenimiento técnico llevan desde 2019 alertando sobre la "preocupante situación laboral" en la estación debido a que el coordinador de remontes y pistas "carece de la cualificación y capacitación exigidas por la normativa europea de transporte por cable".

El director de la estación ha afirmado que, en 2020, la entonces consejera de Cultura, Berta Piñán, su jefa de gabinete, Vanessa Gutiérrez (hoy Consejera), y la directora de Deportes, Beatriz Álvarez, le comunicaron que no tenían intención de iniciar una política de expedientes disciplinarios en Pajares para "mantener la paz sindical" y que no consideraban pertinente "notificar al trabajador" que hubiera cometido "ninguna falta". Martínez aseguró en su intervención que durante todos estos años se han emitido varios informes de las ingenierías responsables de la estación, así como comunicaciones por su parte alertando tanto de la incapacidad del profesional como de sus continuas ausencias debido a diferentes motivos, una situación ante la cual la Consejería no ha aportado "ninguna solución a pesar de que es consciente del problema".

Así, el director de Pajares desveló que el jefe de explotación ha esgrimido diferentes motivos para ausentarse de su trabajo: "Bajas, descansos compensados, vacaciones, asuntos sindicales, acuerdos horarios, acompañamiento de familiares, asistencia a cursos, tribunales y un largo etcétera". Javier Martínez no se quedó ahí, y acusó al citado trabajador de una falta de interés a la hora de adquirir los conocimientos sobre el funcionamiento de la estación pese a su falta de formación previa.

Martínez apuntó que ante las reiteradas ausencias del jefe de explotación, "se ha visto obligado en numerosas ocasiones a asumir ese puesto, por lo que la administración le debe 550 días de descanso acumulados".

Según ha relatado, las advertencias sobre la falta de capacidad del jefe de explotación se remontan a 2019, cuando una de las empresas técnicas que operan en la estación ya expresó su preocupación por los riesgos en el transporte por cable y, a petición de la Consejería, emitió un informe que resultó ser desfavorable para el coordinador de remontes, si bien nunca se tramitó expediente alguno. Martínez ha denunciado que el jefe de explotación ha estado ausente en inspecciones, pruebas de carga y controles de seguridad, mientras que las empresas de ingeniería encargadas de la supervisión de la estación cuestionaban constantemente las razones para mantenerlo en su puesto, con otros tres nuevos informes desfavorables emitidos en 2022 "sin que la administración tomara medidas".

Denuncia

Además, ha explicado que el 4 de marzo de 2024, "tras meses de informes sin ningún tipo de consecuencias" tanto él como otros dos compañeros que se habían visto obligados a hacerse cargo de la jefatura de explotación recibieron una denuncia del sindicato CCOO por usurpación de funciones, tras lo cual el jefe de explotación se reincorporó y realizó "por primera vez sus funciones" a partir de abril de 2024.

Así las cosas, el día 7 de este mismo mes se produjo un incidente en el que "su negligencia provocó el descarrilamiento de una cabina con dos trabajadoras a bordo", las cuales presentaron una denuncia, mientras que Martínez, ha asegurado, inició un expediente informativo que fue nuevamente archivado un mes después.

Por su parte, ha asegurado, el coordinador de remontes inició una nueva baja hasta finales de enero 2025 y, en esta fecha, coincidiendo con su reincorporación y la asunción de sus funciones, la estación abrió tarde durante cuatro días seguidos, lo que provocó que la cuestión trascendiera a la opinión pública.

También ha relatado que, a la vista de que ni la anterior consejera ni la actual tomaban ninguna decisión sobre el problema, llegó a reunirse con el presidente del Principado en 2022, una reunión en la que Adrián Barbón se comprometió "a ayudar" y tras la cual apreció un "renacido interés sobre el tema", pero sin que llegara a aportarse una solución concreta al problema.

Con respecto a los sindicatos, el director ha explicado que, cuando se incorporó en 2016 apreció "varias anomalías", como que un delegado sindical de CCOO tenía montado un despacho en un almacén, mientras que el otro, del mismo sindicato, tenía en su certificado penal "delitos contra menores", por lo que decidió trasladarlo desde la zona alta del telesilla, que es de iniciación, a un puesto en el que "siempre estuviera acompañado", lo que ocasionó que tuviera sus "más y sus menos" con él.

Martínez ha opinado que esta "falta de actuación" de la Administración sobre la seguridad en un medio de transporte público utilizado por 1,5 millones de personas debería "implicar la asunción de al menos una o varias responsabilidades".