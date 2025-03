El directo de Pajares deja helada a la Junta: "no se quiso poner remedio al problema"

Fueron 10 minutos. No parece mucho tiempo. Pero en esos 600 segundos durante los que, anteayer, intervino en la Comisión de Cultura y Deporte de la Junta General el director de la estación de esquí de Valgrande-Pajares, Javier Martínez, habló a las claras de los graves problemas que, a su juicio, arrastra el complejo en los últimos años por la "incapacidad" del jefe de explotación. Una situación, dijo, que el Principado conoce "desde 2019", y a la que "no han querido poner remedio". Una intervención en la que fue detallando los informes entregados tanto a la anterior Administración regional como a la actual, y a los que se ha venido haciendo, lamentó, caso omiso.

Javier Martínez arrancó con una declaración de intenciones de lo que se venía: "Mi comparecencia de hoy se produce en la Junta General del Principado y no ante un juez, porque afortunadamente no hemos tenido que lamentar una muerte o accidente grave; en otro caso, no vendríamos a esclarecer responsabilidades políticas, si las hay, sino penales".

Martínez no se mordió la lengua a la hora de poner negro sobre blanco la situación laboral y de funcionamiento de la estación invernal desde hace más de un lustro. "Desde 2019, tanto yo como las ingenierías responsables técnicas del complejo llevamos alertando de la falta de cualificación y capacitación [del jefe de explotación] exigidas por la normativa europea de transporte por cable", aseguró. Martínez desveló que en el año 2020, la entonces consejera, Berta Piñán, y su entonces jefa de gabinete y hoy sucesora, Vanesa Gutiérrez, le dijeron que no se iban a tomar medidas disciplinarias contra el trabajador en Pajares por "mantener la paz sindical".

En el relato de los hechos expuesto por Martínez insistió en que son varios los informes que se pusieron sobre la mesa del Principado sobre la incapacidad del profesional cuestionado, sin que hubiera "ninguna solución, a pesar de que la Consejería es consciente del problema".

El director de Pajares aseguró que a día de hoy la Administración asturiana le debe más de 550 días de descanso, en buena parte por tener que ejercer las labores de jefe de explotación ante las ausencias del trabajador cuestionado, quién, además, a través de su sindicato, CC OO, denunció en 2024 tanto a Martínez como a otros dos compañeros que hacían las veces de jefe de explotación por "usurpación de funciones". Una demanda, dijo, que el Principado asumió.

Javier Martínez también habló del episodio ocurrido la pasada temporada cuando, según dijo, "la negligencia" de ese trabajador "provocó el descarrilamiento de una cabina con dos trabajadoras a bordo", que salvaron la vida porque lograron "abrir el vehículo".

El director de Pajares afirmó que ya en 2022 puso al corriente de la situación al propio presidente del Principado, Adrián Barbón, tras lo que apreció "un renacido interés sobre el tema", aunque las soluciones no llegaron.

Por otra parte, Martínez no solo se pronunció sobre lo sucedido con el jefe de explotación, sino que apuntó a que, a su llegada a la estación hace casi una década, apreció "varias anomalías", como que "un delegado sindical de CC OO tenía montado un despacho en un almacén", mientras que otro, "del mismo sindicato, tenía en su certificado penal ‘delitos contra menores’", por lo que decidió "trasladarlo desde la zona de iniciación, donde generalmente esquían niños, a otra zona del complejo", lo que le valió tener problemas con él.

La comparecencia de Javier Martínez fue la única en la Junta General, ya que se rechazó la intervención por videoconferencia de Gregorio Clemente, responsable de la ingeniería I+C, que ahora ejerce las labores de responsable técnico de Pajares, y que no pudo asistir al estar fuera por motivos profesionales. El grupo parlamentario de Vox ha difundido un vídeo en el que Clemente, con una dilatada trayectoria en el mundo del transporte por cable y las estaciones de esquí, hace una exposición sobre la situación de Valgrande. Allí afirma que "el actual jefe de explotación no tiene la capacidad, el perfil ni la actitud para el cargo, como ya he manifestado en diferentes informes, y transmitido, en compañía del director de la estación, a la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias".

"Este juicio de valor se sustenta en que el actual jefe de explotación incumple muchos de los requisitos que marca la actual normativa, que es el reglamento UE2016/424 relativo a las instalaciones de transporte por cable", señala el ingeniero. Y precisa que, además de las demás labores que debe realizar el citado operario, "la norma indica también que durante la explotación el jefe (...) debe encontrarse en la zona de las instalaciones de la que es responsable y debe de estar localizable en todo momento". "Esta condición es una causa más que invalida al actual jefe de explotación, considerando los pocos días que está presente en la estación", dijo. Y aportó datos: "Sin cuestionar las causas, el actual jefe de explotación tiene un nivel de absentismo considerado como muy alto". Así, enumeró los "días de ausencia" desde 2017 hasta el presente 2025: más de 1.000 jornadas.

Gregorio Clemente también quiso aclarar que Pajares pasa "todos los controles y revisiones periódicas tanto anuales como plurianuales, revisiones hechas por empresas especializadas en el sector", declaraciones con las que quiso "evitar que se creen falsas sensaciones de inseguridad de la estación".

"El problema existente, reitero, es la permanencia en el puesto de jefe de explotación de una persona que no cumple con los requisitos exigibles para ese puesto, situación esta que pone en riesgo las operaciones de la explotación normal", apuntó, para concluir: "Esta anomalía no puede mantenerse más en el tiempo y debe ser solucionada lo antes posible mediante la sustitución del actual jefe de Explotación por otro que sea seleccionado mediante criterios objetivos de formación y experiencia".

CC OO.

Tras el paso del director de Pajares por la Junta, la sección sindical de CC OO de Educación y Cultura ha querido precisar determinados puntos. Así, acusa al director de tener "animadversión personal" hacia el trabajador cuestionado, y defiende que la seguridad de la estación "no se puede poner en duda". CC OO acusa a Vox y a Javier Martínez de dañar la imagen de la estación y pide "medidas" al Principado.

El punto de vista del Gobierno regional

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado ha declinado hacer ningún tipo de declaración o aclaración tras la demoledora comparecencia del director de Valgrande-Pajares, Javier Martínez. Fuentes de la Consejería consultadas por este diario se remitieron a "las explicaciones" que había dado la Consejera en la Junta General la pasada semana. En esa intervención, Vanesa Gutiérrez quiso dejar claro que la seguridad de la estación no está comprometida, al tiempo que señaló que a su llegada a la Viceconsejería remitió los informes sobre el jefe de explotación de las dos ingenierías externas al Principado –que son las que ejercen como responsables técnicos del complejo– a la Inspección General de Servicios para que investigase lo sucedido. Gutiérrez también aseguró que el trabajador al que se pone en duda ganó su plaza en un concurso público, al ser el que más puntuación obtuvo, y que ya había ejercido ese puesto de forma rotatoria con otros dos compañeros durante el proceso de jubilación del anterior jefe de explotación.

