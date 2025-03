El nuevo centro de salud de Sotrondio abrirá en verano, tras 19 años de espera

El entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunció en 2006 que Sotrondio tendría un nuevo centro de salud. Han pasado casi 20 años y parece que los vecinos de San Martín del Rey Aurelio ven la luz y que a lo largo del próximo verano podrán ver cómo el equipamiento abre sus puertas. Eso si nada se tuerce, que no sería la primera vez en este proyecto.

En los últimos meses, el avance de la obra ha sido notable y la intención del Principado, en la medida de lo posible, será ir equipando las distintas zonas del edificio según vayan concluyendo los trabajos. No esperará a que esté todo acabado para ponerse con la dotación de tecnología y mobiliario, sino que se hará de forma simultánea según lo permita la propia obra. De ese modo se ahorrará tiempo y se acortará el plazo para la puesta en marcha de un centro muy demandado por los vecinos y por el Ayuntamiento de San Martín.

Aquella propuesta inicial de Álvarez Areces quedó en el olvido –para las administraciones, que no para los vecinos que lo reclamaron durante años–, y cuando se retomó el proyecto llegó la pandemia del covid, que lo complicó todo, más aún en el ámbito sanitario. Finalmente, en enero de 2023 se anunciaba la contratación de las obras con una inversión de 4.093.347 euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Tendría que haber estado acabado para la primavera del año pasado. Pero llegó la guerra de Ucrania y con ella el alza en el precio de los materiales. Tocó revisarlo todo pero ese no era el único problema. Bajo el antiguo Teatro Virginia de Sotrondio, donde se levanta el edificio, hay aguas subterráneas. Los técnicos lo sabían, pero lo que no se conocía era a la velocidad que iba esa escorrentía. Al empezar la obra se vio que no se podía desarrollar el proyecto. Era imposible construir el aparcamiento subterráneo que se había dibujado en los planos. Eso obligó a parar la obra para desencanto y cabreo vecinal.

Los trabajos estuvieron parados hasta febrero de 2024. Ante el temor de que hubiese que hacer otro diseño y por tanto iniciar de nuevo todo el proceso de tramitación del expediente y contratación de la obra, el Ayuntamiento de San Martín pidió que se hiciese solo un modificado al proyecto existente y en marcha y que se suprimiese el aparcamiento subterráneo. La administración local se comprometía a buscar soluciones de aparcamiento para los profesionales que trabajasen en el futuro centro de salud, a los que estaba destinado ese parking bajo el edificio. El Principado aceptó esa propuesta y se modificó el proyecto quitando ese sótano. Los obreros y las máquinas volvieron al solar del antiguo Teatro Virginia, del que se ha conservado la fachada, que se integrará en el nuevo equipamiento.

Después de que las aguas volviesen a su curso y de encauzar el proyecto, el próximo verano Sotrondio tendrá un nuevo centro de salud de 2.782 metros cuadrados construidos y 2.378 de superficie útil, distribuida en tres plantas: bajo y dos pisos. El equipamiento permitirá ampliar servicios asistenciales con nuevas unidades de atención a la mujer, salud bucodental, fisioterapia y urgencias.

La planta baja albergará el área administrativa, fisioterapia, atención a la mujer y la unidad de apoyo asistencial, que contará con salas de extracciones, de nuevas tecnologías y de tratamientos. Además, también se ubicarán aquí las urgencias. En la primera planta se distribuirán las cuatro consultas de medicina general, tres de enfermería y otras tres salas polivalentes con sus correspondientes zonas de espera. En el mismo piso estarán las unidades de pediatría y de salud bucodental, que incluirá las consultas de odontología e higiene dental y la sala de espera. Los servicios se completarán con un espacio dedicado a la educación para la salud y el despacho del trabajador social. Los profesionales tendrán un espacio específico para el personal en la segunda planta. n

