Pillados infraganti tres cacos mientras desvalijaban el viejo hospital de Mieres

El antiguo hospital de Murias lleva ya cerrado más de diez años y durante este tiempo ha sido literalmente desvalijado. Los vecinos vienen denunciando públicamente el abandono del viejo centro sanitario. Perciben que las administraciones se han "desentendido" del mantenimiento y cuidado de las instalaciones. A estas alturas solo la vigilancia de la Guardia Civil salvaguarda el inmueble de ser tomado al asalto por los cacos. Varias patrullas del cuartel de Mieres pillaron el pasado jueves a un grupo de ladrones en plena faena. Los sorprendieron cuando ya tenían dos vehículos llenos de material sustraído.

En total fueron tres los asaltantes interceptados por la Guardia Civil mientras robaban en las instalaciones del viejo hospital. Como el acceso al inmueble está cortado, habían estado bajando hasta los vehículos diversos materiales, en líneas generales, chatarra, ya que en las instalaciones quedan cada vez menos cosas de valor tras años de pillaje. Los agentes los sorprendieron infraganti. Los tres detenidos entregaron todo el material que habían robado antes de quedar en libertad pendientes del recorrido judicial que pueda tener la denuncia.

Los vecinos del valle de San Juan están muy molestos con el abandono de las instalaciones del antiguo hospital de Murias. Colectivos como "La Güeria San Juan también existe" llevan tiempo solicitando un proyecto de uso para las dependencias. En caso de que el edificio siga sin uso, se decantan por el derribo.

El antiguo hospital de Mieres se encuentra en una compleja situación en lo referente a su propiedad. El viejo complejo de Murias dependía funcionalmente del Servicio de Salud del Principado, aunque patrimonialmente se encuentra en manos de la Seguridad Social. "El problema es que ninguna administración parece tener interés en preservar la propiedad y eso conlleva que nadie ponga denuncias ante los continuos robos", critican los vecinos.

El movimiento vecinal viene pidiendo que se tomen medidas para evitar que el inmueble siga siendo "desvalijado". "Hay que buscarle uso o protegerlo de alguna manera", señalan los portavoces de la comunidad. La respuesta, tras la retirada de la seguridad presencial en 2018, llegó en forma de cierre perimetral y cámaras de seguridad. Las medidas han resultado estériles.

En el caso de que no surjan proyectos, como hasta ahora, y tampoco se contemple la subasta, el movimiento vecinal no ve otra salida que proceder al derribo para garantizar la seguridad en el entorno. "De no tomarse en consideración ninguna medida o ser inviable la subasta de los terrenos por parte de la Seguridad Social, con compromiso de su uso y gestión de quien lo adquiriese, lo más adecuado seria su demolición", apuntan los portavoces de la Coordinadora "L’Agüeria San Xuan ¡también existe!". Sería, afirman, una medida "dolorosa que lamentaríamos tener que aceptar". Pero también subrayan que el deterioro del edificio avanza a un ritmo que pronto lo convertirá en "un peligro".

El actual hospital de Santullano trabaja a pleno rendimiento desde mayo de 2014. Por tanto, el viejo complejo de Murias lleva sin recibir pacientes más de una década. El edificio tiene una superficie total de 20.725 metros cuadrados. Las asociaciones empiezan a ser muy pesimistas ante la posibilidad de que el viejo complejo sanitario pueda ser de nuevo explotado económica o socialmente.

