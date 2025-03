La justicia empieza en las aulas: "Es muy preocupante el incremento de delitos entre adolescentes"

Si algo les quedó claro este lunes a los alumnos del Instituto Santa Bárbara de La Felguera es que aunque sean menores de edad no están libres de la acción de la justicia, y además, hay muchas personas involucradas en resolver y juzgar los delitos, un trabajo ingente que explicaron la letrada de la administración de justicia –y antes secretaria judicial– Virginia Álvarez Buylla; el fiscal decano de Langreo, Fernando Laserna, y el magistrado titular del juzgado número 3 de Langreo, Héctor Fernández Sierra. "A partir de los 14 años sois responsables penalmente de vuestros delitos", les anunció Álvarez Buylla, y lo recalcó Laserna subrayando que "los fiscales de menores investigan los hechos delictivos cometidos por chavales de entre 14 y 18 años". Además les habló del centro de menores de Sograndio, incluso les invitó a hacer una visita, y les avanzó que "si estando ingresado en un centro de menores cumples los 23 años, eres trasladado a una prisión".

También les pusieron ejemplos de esos delitos que pueden cometer, aún sin saberlo, los jóvenes. "Es muy preocupante el incremento de delitos entre adolescentes", calificó la letrada de la administración de justicia, que señaló que "si haces fotos íntimas con tu pareja, luego lo dejas, le pasas la foto a un amigo y este a otro, eso es delito, y si recibes la foto tienes que borrarla porque si no estarás también cometiendo un delito".

Héctor Fernández también insistió en este aspecto de que "ser menor no quiere decir que no sea responsable de un delito y cumpla la pena". Ante medio centenar de estudiantes, el magistrado aventuró que "igual hay gente aquí que está haciendo cosas que están tipificadas como violencia de género". Habló entonces del control a las parejas, de la ilegalidad que supone espiar el móvil de tu novia o de que intentar administrar el dinero de tu pareja es violencia económica. Además, apuntó, "en Langreo hay muchos casos de violencia de género, es un delito muy arraigado en la zona". No todos son asesinatos o palizas, la violencia machista está también en muchas otras acciones.

Virginia Álvarez Buylla y Fernando Laserna, conversando con los estudiantes. / D. O.

Los responsables de los juzgados de Langreo acudieron al Instituto dentro del programa "Educar en justicia", puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial para acercar la justicia a los estudiantes de Bachiller y últimos cursos de la ESO o grados de FP relacionados con la actividad.

La mejor forma de que los estudiantes sepan cómo funciona el sistema judicial son los ejemplos prácticos. Así, el fiscal decano de Langreo, les presentó una infografía forense de uno de los casos más recordados en la zona en los últimos años, el asesinato de Iván Castro en un garaje de la Felguera en 2017. Nelson dos Anjos le pegó tres tiros inducido por Marta Rama, pareja de la víctima. Los dos fueron declarados culpables. Laserna les explicó a los estudiantes todo el proceso hasta dar con los autores material e intelectual del crimen. Les mostró los mensajes de whatsApp entre la pareja, la triangulación de los teléfonos móviles y la reconstrucción de los hechos. La instrucción comenzó el mismo día del asesinato, en diciembre de 2017, y la sentencia no llegó hasta junio de 2021. Con esto quiso demostrar el enorme trabajo que supone una investigación de este tipo. Tanto el fiscal como el magistrado y la letrada explicaron con detalle en qué consiste su tarea. El próximo viernes se lo mostrarán en vivo en una visita a la nueva sede judicial de Langreo.