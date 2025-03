Un funeral, descansos al sol y muchas fotos con los fans, así fue el rodaje de Coronado en Mieres: "Me encanta la ciudad"

El arcipreste y párroco de San Juan, Miguel del Campo, ofició este martes el primer funeral sin muerto del que se tiene constancia en los 93 años que se llevan organizando exequias fúnebres en el principal templo de Mieres. Cosas del cine. La parroquia consagrada al patrón de la ciudad glorificó por un día al actor José Coronado, que desde hace dos semanas rueda en Asturias la película titulada " Los creyentes", una historia apadrinada por la plataforma Netflix. Pese al hermetismo de la producción, el popular interpreté dedicó unos minutos a los numerosos seguidores que se dieron cita en los aledaños del rodaje. Como ya había sucedido en días anteriores en localizaciones como Requejo, Coronado accedió amablemente a posar junto a sus fans, pero poco más. "Me encanta Mieres, me ha gustado la ciudad", apuntó amigablemente entre foto y foto, entre sonrisa y sonrisa.

El reservado secretismo que rodea a la producción no ha impedido a los mierenses más sagaces conocer con antelación los lugares y horarios de los rodajes. Son muchos los vecinos que han podido tener un breve encuentro con Coronado, la estrella indiscutible de la película. Es posible que no tengan más oportunidades, ya que aunque nadie de la producción haya accedido a confirmarlo, los comentarios entre "bambalinas" apuntan a que ayer fue el último día de rodaje con los actores principales. "Coronado ha sido muy atento y me ha hecho mucha ilusión conocerlo, ya que es uno de mis actores favoritos", apunta Silvia López, una de las mierenses que se pudo fotografiar junto a la estrella. "Sigue siendo muy guapo y encima parece también amable", señala por su parte Ana Prieto.

José Coronado, en los aledaños de la iglesia de San Juan, durante un descanso del rodaje.

El rodaje en la iglesia de San Juan se prolongó desde primera hora de la mañana hasta media tarde. Al concentrarse la labor dentro del templo, hubo poco contacto con el exterior. Pero Coronado se tomó algún descanso buscando los rayos de sol que ya anuncian la primavera. Fue en esos momentos cuando los vecinos lo tuvieron a mano: "A ver cuándo haces un papel de gitano", le apuntó Jaime Jiménez, arrancando una sonrisa al actor: "Soy una gran fan suyo", sostiene este mierense de etnia gitana. Uno de los pocos hombres que busco su fotografía con Coronado.

El rodaje del falso funeral en la iglesia de San Juan requirió de deudos de ficción. Con Miguel del Campo en el altar y José Coronado en primera fila, el resto del templo se llenó de figurantes, a los que se les retribuyó con algo más de 50 euros. Venerado Álvarez fue uno de ellos. "El contrato con la productora nos impide tomar imágenes o desvelar el contenido de la filmación", explica este ovetense, "actor" novel. "Nunca había participado en el rodaje de una película, pero me gusta el cine y quería verlo por dentro. Al final estás más tiempo esperando que otra cosa".

También de Oviedo llegaron Fabiana Guerrero, Olga Barga, Álison Núñez, Santiago Engonga y Nora García. "Nos gustaría dedicarnos al cine, pero de momento lo tomamos como un entretenimiento", apuntó este grupo de jóvenes durante un descaso.

El rodaje de "Los creyentes" ha pasado por Requejo, el campus, la escuela de Figaredo y Cenera: "Será una gran promoción para el municipio", augura el alcalde, Manuel Álvarez. El rodaje ha movido a unas 80 personas. La mayoría, incluidos los actores, se han hospedado fuera del concejo. Pero han dejado anécdotas para el recuerdo, como ver la Casa del Pueblo trasformada en Cuartel de la Guardia Civil o la iglesia de San Juan consagrada a Coronado.

