Langreo urge al Principado a "iniciar ya" la urbanización del soterramiento: teme un nuevo "parón" tras tres lustros de obras

Después de tres lustros de obras, el soterramiento de las vías de Feve en Langreo empieza a ver la luz al final del túnel (la circulación de los primeros trenes por la galería subterránea está prevista para mayo), pero aún quedan sombras que no terminan de aclararse. El Adif ha comenzado a retirar las vías de la superficie, pero todavía no hay noticias sobre la fecha del inicio de los trabajos para urbanizar los terrenos liberados, unos trabajos que corren a cargo del Principado. Este "silencio" regional sobre el calendario de obras ha generado la "grave preocupación" del gobierno local langreano (IU), que considera "inasumible" la "lentitud y falta de respuesta" del Gobierno regional.

Roberto García y José Antonio Cases.

La obra de urbanización fue adjudicada hace dos años y medio por el Principado por 6,7 millones, con un plazo de ejecución de 15 meses. Sin embargo, los sucesivos retrasos en la culminación del soterramiento hicieron que se fuera posponiendo su inicio. La actuación, que abarca dos kilómetros lineales de terreno, generará un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano.

Ahora que la apertura del tramo ferroviario soterrado se acerca, el Ayuntamiento de Langreo, considera que no hay excusas para que se demore la urbanización, según explicaron ayer el alcalde, Roberto García, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases. "Todos somos conocedores de los graves perjuicios causados a Langreo como consecuencia de los años de retraso en la ejecución de las obras del soterramiento. Existe un enfado vecinal, lógico y justificado, y una necesidad evidente de agilizar al máximo la finalización de las obras. No nos podemos permitir que a lo vivido se le pueda sumar ahora un nuevo retraso en la urbanización", señalaron, para añadir que, pese a las "reiteradas solicitudes" de información del Ayuntamiento (la última del 26 de febrero pasado), el Principado "no ha trasladado los plazos previstos para el inicio de las obras de urbanización ni el calendario de ejecución".

Trenes

El Alcalde detalló que, "es lógico que, después de tantos años, el equipo de gobierno, los miembros de la Corporación y la propia ciudadanía estemos preocupados por esta dilación de la intervención del Principado". "Confiamos en Alejandro Calvo (consejero de Fomento) porque nos ha demostrado que es una persona que cumple su palabra, pero nos llama la atención este silencio que no sabemos a qué puede ser debido. Y nos preocupa que esto pueda ocasionar un parón más, después de 16 años, en el término de las obras de soterramiento". El Regidor también expresó que "nos preocupa el tema de los trenes, si ya son de la medida o no. O si van a estar hechos a tiempo. Esperemos que todos nos pongamos las pilas, nos pongamos a trabajar y que esto se pueda terminar cuando antes".

José Antonio Cases relató, por su parte, que el 16 de noviembre del 2023, recién iniciada la legislatura, el equipo de gobierno envió una misiva a Alejandro Calvo con los plazos de finalización de obra dados por el Adif y para "coordinar todas las actuaciones necesarias para la rápida ejecución de las obras de urbanización y accesos que competen al Principado, coordinando adecuadamente las obras pendientes, la dotación presupuestaria y, en su caso, el convenio de colaboración con el Instituto para la Transición Justa".

"También se les comunicó –prosiguió Cases– "que había algunos déficits que corregir, como la urbanización completa de la calle José Álvarez Valdés, que está machacadísima por las obras del soterramiento; la urbanización del vial detrás de los colegios e instituto en Los Llerones en Sama; y las canalizaciones de agua en el bulevar".

Estas peticiones se reiteraron en enero de este año y el 26 de febrero se envió una nueva carta a Calvo en la que "se volvía a insistir en que, ante la previsible finalización de las obras por parte del Adif, se hace urgente la rápida ejecución de las obras de urbanización". Se solicitó una reunión para conocer el calendario de obras sin que, por ahora, el Principado haya contestado".

Sin contestación

"Es inexplicable que no nos den una respuesta. El proyecto de urbanización ya había sido adjudicado y yo creo que el Principado incluso ya había sido penalizado por los retrasos en la ejecución del contrato con la empresa para hacer la urbanización", señaló Cases, que añadió. "Esa obra de urbanización podría iniciarse ya y, de hecho, el Principado, en las reuniones que tuvimos, manifestó su intención de comenzar a trabajar a finales del año pasado. Ahora pueden ponerse con más razón porque ya se han retirado buena parte de las vías y el espacio está despejado".

