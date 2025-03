Cuatreada inclusiva en Mieres: todos pueden jugar a los bolos y esta peña lo demuestra

Cuando José García, más conocido como "Pepín de los Valles", histórico de los bolos en Asturias, vio la película "Campeones" de Javier Fesser, pensó que si aquellos chavales con discapacidad podían jugar al baloncesto, otros podrían jugar a los bolos. Así que se puso a ello y ahora en la bolera de la Peña Batán, en Mieres, no cesa la actividad. García es el director deportivo y de martes a viernes tiene grupos de personas con distintas discapacidades que llegan desde varios lugares de Asturias para aprender a jugar a los bolos, en la disciplina de cuatreada.

"Es de lo más satisfactorio que he hecho en mi carrera, estas personas me dan muchísimo más que yo a ellos", asegura mientras un grupo de usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Meres disfruta de una mañana de deporte y convivencia. "Muy bien Rosa, coge la bola, tira, perfecto, has hecho siete puntos", celebra el profesor.

El presidente de la Peña Batán, Laurentino Presa, cifra en medio centenar de personas los participantes en este programa de "Bolos sin barreras". Llegan de Meres, de Cardeo, de Riaño o de Turón. Unos tiene problemas de salud mental y otros de otro tipo, pero todos se esfuerzan en aprender a jugar y disfrutar. El beneficio físico y mental que para estos jugadores de bolos ofrece la práctica deportiva es algo fundamental, explican los promotores del proyecto.

Tan implicados están Presa y García que hace años decidieron poner en marcha el torneo Víctor Manuel de cuatreada para personas con discapacidad. La final será el 24 de junio, día de San Juan, fiesta grande en Mieres. "Hasta nos reunimos con Víctor Manuel para que nos dejase utilizar el nombre para el torneo y lo hizo encantado", explica García.

Esta es una de las principales barreras que ha derribado la peña Batán, pero le quedan otras. Desde la pandemia el número de socios se ha reducido de 269 a 100 personas, algo que le duele en el alma al presidente. Presa lamenta que "los bolos no tienen arraigo entre los jóvenes". Por eso está convencido de que "hay que diversificar" su práctica. Así pusieron en marcha "Bolos sin barreras", pero también una escuela gratuita para niños y jóvenes. La respuesta inicial fue buena, aunque ahora mismo no tienen a ningún menor apuntado a la escuela, "una gran decepción porque sí que hubo interés, les dimos las bolas, la ropa, bolsas, y desaparecieron", se queja el presidente.

Para Presa, "buena parte de la culpa de que desaparezcan los bolos, con una historia de 700 años en Asturias, la tiene la Consejería de Cultura". Las ayudas económicas al deporte han descendido "muchísimo" en los últimos años. Presa ha pedido reunirse con la dirección general de Deportes en varias ocasiones. "Sigo esperando respuesta".

