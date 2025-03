El gobierno de Langreo culpa al PSOE de que Pénjamo se quede al final sin piscina

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo (IU) acusa al PSOE, sus supuestos "socios prioritarios" desde que aprobaron juntos el último presupuesto municipal, de ser los culpables de que Pénjamo no vaya a tener piscinas después de la demolición del complejo deportivo existente.

El PSOE aseguró que Langreo había perdido una subvención para hacer unas nuevas piscinas en Pénjamo y el equipo de gobierno ha querido dar su versión y aclarar que no ha sido así, y que si no se ha recibido esa subvención, ha sido precisamente por falta de apoyo de los socialistas.

"El Ayuntamiento de Langreo no ha perdido ninguna subvención para la financiación del proyecto de rehabilitación del entorno y construcción de una piscina en Pénjamo", insisten, y aclaran que "no es lo mismo que la administración convocante de una subvención de concurrencia competitiva, en este caso el Instituto para la Transición Justa (ITJ), no conceda una subvención para un proyecto, a que se pierda una subvención ya concedida por mala gestión, que no es el caso". Para el gobierno, el PSOE habla de pérdida de subvención "en un intento de tergiversar el lenguaje con el que busca sacar rédito político".

Si no se ha conseguido la ayuda "es debido a la escasez de recursos disponibles en la convocatoria y porque los apoyos políticos que había prometido el gobierno autonómico para que el proyecto se pudiese financiar y ejecutar, en las áreas de Transición Justa y Deportes en manos del partido socialista, no se han obtenido", apuntan desde el Ayuntamiento.

En su respuesta a las acusaciones socialistas, el gobierno local añade que "ante la inoperancia de la administración autonómica y el estado de ruina y abandono del complejo deportivo de Pénjamo, el Ayuntamiento de Langreo decidió tomar la iniciativa buscando fondos que permitan desarrollar un proyecto de rehabilitación del entorno y de construcción de una nueva piscina. Una directriz que se aleja bastante de los ‘brindis al sol’ del anterior equipo de gobierno", que había presentado un proyecto con varias piscinas y zonas de ocio.

"El nuevo proyecto de recuperación, que fue elaborado por los servicios técnicos municipales y que contó también con la colaboración de técnicos del Principado de Asturias, fue presentado a la convocatoria de subvenciones del ITJ, orientado por las áreas de Transición Justa y Deportes del gobierno autonómico, ambas en manos del partido socialista, quienes emplazaron a la administración local a presentar este proyecto manifestando que tendría su apoyo. Un apoyo que también fue trasladado a los vecinos por el Principado, unos apoyos que no han existido", recalcan desde IU-Convocatoria por Llangréu, el partido que gobierna.

