Alberto Moro, el minero que salió corriendo del pozo ya es campeón de España

Luis Alberto Moro ha convertido su jubilación en una carrera de fondo. Y nadie logra batirle. Este mierense acaba de proclamarse campeón de España de 10.000 metros en la categoría de más de 65 años. Además, ha batido el récord de la prueba, con un registro de 37 minutos y 44 segundos. En las distancias largas no tiene rival entre los atletas de su edad, ya que ostenta también la mejor marca nacional de media maratón, con una hora, 20 minutos y 47 segundos.

Moro, recogiendo su medalla de oro, con el también asturiano Benigno Fernández, segundo, a su derecha.

El tardío atleta mierense no empezó a correr hasta que se prejubiló de la mina, con 43 años. Desde entonces, no ha dejado de coger velocidad. La pasada semana consiguió su mayor logro hasta la fecha, con la medalla de oro en el Nacional de 10.000 metros. La prueba se celebró en Bilbao y pese al rotundo éxito que obtuvo, Moro guarda un mal recuerdo de lo que fue en sí la carrera: "La organización fue malísima, con embudos a la salida y llegada. No pusieron cajones y nos juntamos todos". La cita reunió a 6.000 participantes, integrados en las diferentes categorías, incluida la absoluta. "Salí mal al verme atrapado, sobre la posición tres mil, y me pasé toda la carrera adelantando gente".

En medio del caos, Moro no estaba seguro de haber ganado en su categoría cuando cruzó la meta. "Sabía que tenía un rival muy bueno en Benigno Fernández, un atleta de Ribadesella que ha ganado infinidad de campeonatos nacionales y europeos". Al final, el riosellano entró justo 10 segundos por detrás de Moro. "Cuando luego nos vimos, me dijo que si llega a saber que estaba tan cerca de mí hubiera acelerado para cogerme. Le contesté que si yo llegó a saber que me perseguía tan de cerca también habría arreado más para alejarme", relata, entre risas, el campeón mierense.

Luis Alberto Moro no solo es campeón de España de los diez kilómetros en mayores de 65 años, sino que logró el récord de la prueba. "Corrí en 37 minutos y 44 segundos, pero podía haber bajado fácilmente de 36 minutos si no fuera por los embudos". Ese es su próximo objetivo. El récord de España está en 36 minutos y 50 segundos. "Espero poder superarlo en la próxima carrera, que será en Laredo". En principio no debería tener problema, ya que es un registro que mejora incluso en los entrenamientos.

Luis Alberto Moro trabajó en La Rabaldana y en el pozo Santiago. Con 43 años se prejubiló, como muchos otros compañeros, por exigencias de la reconversión minera. El nuevo siglo daba sus primeros pasos y este mierense se dejó llevar por aquel nuevo deambular. Nunca antes había hecho deporte. No había jugado al fútbol ni andado en bicicleta. Del atletismo no tenía ni referencias. "Cuando dejé el pozo comencé a caminar, ya que no quería acabar en el bar jugando la partida y engordando". Lo que empezó como un paseo le condujo a ser el español de más de 65 años que más rápido ha corrido una media maratón en toda la historia de esta prueba, además de ser campeón nacional en 10.000 metros.

El sueño de Luis Alberto Moro es proclamarse campeón del mundo de media maratón. Es un reto que tiene al alcance de la mano. Es más, el título se le escapó el pasado mes de agosto por un golpe de mala suerte. El atleta mierense se desplazó a Gotemburgo (Suecia) para participar en el Mundial de los 21.097 metros. "Estaba perfecto de forma y convencido de que podía ganar. Pero cuando llegué a Gotemburgo me entró fiebre y dolor de gargantas. Me dolían los huesos y en el kilometro 11 tuve que abandonar pese a que iba primero".

Moro entrena cada día con sus compañeros del Club Atletismo Mieres. Cada día se cruza con muchos de los que fueron sus compañeros en el pozo. Ningún jubilado en España es capaz de seguirle el ritmo mucho tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo