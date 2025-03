Mieres exporta su plan contra la censura cultural: Descubre qué otro ayuntamiento español se suma a la "Caja de Resistencia"

Ane Lindane y Raquel Torres, Alberto Conejero, Adanía Shibli, la película "Lightyear" o Paco Bezerra. Son solo algunos de los nombres de artistas que han encontrado en Mieres un cobijo tras ser censurados en otros territorios del país, o incluso a nivel internacional. Y lo han hecho gracias al programa "Caja de Resistencia", que ahora va a cruzar fronteras. Y es que este plan que lucha por dar voz a estos artistas vetados, ha sido mirado y admirado por la comunidad cultural. El propio Ministro del ramo, Ernest Urtasun, elogiaba el proyecto en una visita al pozo Santa Bárbara hace unos meses. Ahora, la "Caja de Resistencia", esa herramienta solidaria que las familias obreras ponían en marcha para hacer frente a periodos de huelga, y que ahora es una iniciativa cultural, se va a implantar en otro ayuntamiento, en este caso madrileño. Rivas Vaciamadrid, también gobernado por IU, anunciaba su adhesión al proyecto y su implicación para crear, junto a Mieres, "una red de ciudades contra la censura cultural", tal y como aseguró su alcaldesa, Aída Castillejo, que estuvo este sábado en Mieres.

El regidor mierense, Manuel Ángel Álvarez, hizo las veces de anfitrión, y explicó que "llevamos unos meses hablando y trabajando en ver cómo se podía dar más visibilidad al proyecto de 'Caja de Resistencia'. Desde Rivas no solo van a trabajar por poder contar con el proyecto allí, sino que la Alcaldesa está trabajando también para que otros ayuntamientos de España puedan contar también con esta actividad". Eso sí, a pesar de estar satisfecho por "exportar" esta iniciativa, Álvarez aseguró que a la vez es triste tener que haberla creado. "No tendría que haber censura dentro de la cultura en este país, llevamos años viviendo en democracia y parece ser que en estos últimos años la irrupción en la política de algunos personajes generan estas situaciones. Los ayuntamientos nos reinventamos para poder dar visibilidad a artistas a los vetan en algunos territorios en nuestro país".

Por la derecha, Rocío Antela, Manuel Ángel Álvarez y Aída Castillejo, en Santa Bárbara. / A. Velasco

Álvarez también lanzó mensajes en busca de apoyo, especialmente financiero, para la "Caja de Resistencia". "Creo que es necesario lanzar un mensaje al Ministerio de Cultura, porque estamos hablando de una actividad importante y estas actividades no caen del cielo, cuestan, hay que preparar los espacios para poder hacerlas, los artistas tienen sus cachés", dijo. Aunque la petición más directa la hizo a otro ministerio, en este caso al de Hacienda: "Vamos a exigir, una vez más, que el Ministerio ponga en marcha ya, una vez por todas, el uso de los remanentes de los ayuntamientos". "Ya no solo estamos haciendo actividades culturales que corren peligro, sino que también hay versiones importantísimas en riesgo". Así, Álvarez apuntó que los fondos europeos que llegan a los municipios para realizar inversiones han de ser completados por parte de los municipios: "Nosotros sacamos del remanente esos fondos y si Hacienda no es capaz de firmar ese decreto que nos permita usarlo pronto, nos van a hacer polvo, porque no vamos a cumplir con los plazos para poder justificar las subvenciones". "Está muy bien que haya una quita para las Comunidades Autónomas, pero el Gobierno tiene que empezar a acordarse de los ayuntamientos", remachó.

Por la izquierda, Rocío Antela, Violeta Muñoz y Javier Gallego, durante la emisión en Santa Bárbara. / A. Velasco

La regidora de Rivas, Aída Castillejo, aseguró por su parte que Mieres "ha sido y seguirá siendo una referencia en lo que tiene que ver con la defensa de la cultura". Recalcó cómo "en los últimos tiempos hemos visto cómo las fuerzas de la extrema derecha en los gobiernos locales han impedido y han vetado, han censurado algunas de las intervenciones artísticas en todos los ámbitos de la cultura y del arte, desde una película infantil en la que dos mujeres se daban un beso hasta representaciones teatrales". Frente a eso, dijo, "es de vital importancia que haya otros municipios que defendamos la cultura como algo muy nuestro, exactamente igual que defendemos el Servicio Público de Salud o la educación".

Castillejo explicó que a raíz de la "Caja de Resistencia" mierense, se plantea "la idea de crear esta red de municipios contra la censura, en la que ya estamos trabajando activamente". Rivas es el primero en sumarse a Mieres, pero no será el único: "Entendemos que a partir de aquí serán muchos más los ayuntamientos que quieran adherirse a esta red, pero para ello también pedimos la ayuda del Ministerio de Cultura". La regidora de Rivas apuntó que desde su territorio ya venían programando obras de artistas censurados en otros espacios, realizando ya esa "Caja de Resistencia" un poco "sin saberlo". Ahora, inaugurarán el programa como tal de cara a la feria del Libro, en la que Mieres estará presente. A partir de ahí, se busca ya la adhesión de más territorios. "Ya hemos contactado con algunos ayuntamientos tocados con la idea de que al menos haya uno por comunidad autónoma", desveló Castillejo, que indicó que mientras desde Madrid se trabaja en reclutar municipios de la zona sur y este de España, la edil de Cultura de Mieres, Rocío Antela, lo está haciendo por el norte y el oeste. "Queremos que sea un proyecto de país", agregó.

Público viendo el programa de radio emitido desde Turón. / A. Velasco

La regidora madrileña también apoyó las reivindicaciones de Mieres en cuanto a la financiación municipal "sencillamente porque los números no dan". "Es verdad que los ayuntamientos tenemos pocas competencias, pero tenemos todas las incumbencias del mundo, al vecino o a la vecina le da igual de quién sea la competencia, viene al ayuntamiento porque sabe que aquí tiene a su alcalde, a sus concejales y a sus concejalas que le van a escuchar y a tratar de solucionar su problema, sea de quien sea la competencia". "Los ciudadanos quieren tener sus servicios y eso pasa por una financiación real y justa".

Muestra

Tras la reunión de trabajo, ambos regidores se desplazaron al pozo Santa Bárbara de Mieres donde tuvo lugar la grabación y emisión del programa radiofónico "Carne Cruda", presentado por Javier Gallego ("Crudo"). Esta actividad formó parte de la Caja de Resistencia, ya que este programa fue censurado por Radio Nacional de España, que canceló su emisión hace unos años, todavía con el PP en el Gobierno, y ahora se ha convertido en un pódcast. La explotación turonesa, abarrotada de público, sirvió como estudio para el desarrollo de un programa en el que se trató fundamentalmente la censura, y que arrancó con el sonido del "turullu" minero.